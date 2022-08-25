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Знакомство с Якутией: более 25 тысяч жителей и гостей столицы пришли на праздник Ысыах

Дженни Самойлова

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Народы Москвы
Город
Знакомство с Якутией: более 25 тысяч жителей и гостей столицы пришли на праздник Ысыах
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В столице прошел национальный праздник Ысыах, посетив который москвичи смогли больше узнать о культуре и традициях Якутии.

Праздник был посвящен Году культурного наследия народов России и нескольким юбилеям: 390-летию вхождения Якутии в состав Российского государства, 100-летию со дня образования Якутской АССР и Постпредства Якутии и 125-летию государственного и политического деятеля Максима Аммосова. Церемония открытия началась с окропления огня и земли кумысом — обряда, напоминающего, что Ысыах — это праздник плодородия.

Жительница Якутии Сахая Колодезникова приехала в Москву в составе творческой группы. На торжественном открытии она предстала перед зрителями в образе Матери-природы.

— Ысыах считается временем, когда нужно задобрить природу, чтобы год был урожайным, — объяснила значение обрядов Сахая.

Пока взрослые знакомились с национальной кухней, бытом и историей региона-юбиляра, у детей особой популярностью пользовалась площадка с национальными игрушками.

— Прежде чем играть, малыши с интересом рассматривают игрушки, на столько они для них необычные, — поделилась наблюдениями директор Никольского музея землепользования Намского района Прасковья Протопопова. — Ведь делались игрушки у нас традиционно из дерева, конского волоса, копыт домашнего скота, позвонков налима, тайменя.

Недалеко от зоны игр проходили соревнования по национальному виду спорта — мас-рестлингу. Спортсмены из Калужской, Тверской, Московской и других областей выявляли сильнейшего. Соревнования по этому виду спорта — еще одна традиция Ысыаха.

А некоторые пришли на Ысыах еще и для того, чтобы пообщаться с земляками, взяв с собой традиционные якутские угощения: лепешки, карасей, саламат.

— Мы пришли всей семьей встретиться с друзьями, — говорит Анна Брызгалова, которая десять лет назад переехала в Москву. — Любимая Якутия с ее праздниками и традициями остается всегда с нами, несмотря на расстояние.

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