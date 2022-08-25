Каршеринг помогает разгрузить городские улицы и магистрали

Москвич Максим Вацко пришел на выставку, открытую на Северном речном вокзале в честь Дня каршеринга, молодой человек отказался от личного автомобиля и уже более двух лет пользуется арендованным транспортом / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

25 августа в Москве впервые отметили День каршеринга. В честь праздника возле здания Северного речного вокзала прошла выставка автомобилей, которые можно взять в аренду.

В столице каршеринг работает уже семь лет. С 2015 года число поездок в сутки увеличилось в 72 раза, а число машин каршеринга — в 83 раза.

Так, например, сейчас автопарк составляет 30 тысяч транспортных средств.

— Сегодня это самый большой парк в мире, — отметил заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов. — Каршерингом в столице пользуются более одного миллиона человек. Благодаря популярности сервиса до 90 тысяч личных машин не выезжают ежедневно, что снижает нагрузку на дороги и экологию города.

Кроме того, в среднем одним автомобилем пользуются семь человек в сутки, это значит, что одна машина каршеринга заменяет семь личных. А с начала года москвичи совершили уже больше 200 миллионов поездок.

— Совместно с операторами мы продолжим развивать сервис — вырастет число функций и возможностей, а у жителей будет больше вариантов, как и на чем удобно передвигаться по Москве, — подчеркнул Максим Ликсутов.

Заммэра также напомнил, что с 2018 года город выдает субсидии операторам каршеринга на погашение части лизинговых платежей.

— В этом году мы продолжим поддерживать каршеринг в Москве и будем возмещать часть суммы на расширение автопарка. Размер такой субсидии увеличен в два раза, — сказал он.

Помощь правительства позволит компаниям выполнить свои финансовые обязательства перед банками, сохранить число автомобилей в сервисе и рабочие места — сейчас в каршеринге работают более двух тысяч человек.

Увидеть, какие автомобили доступны для аренды, можно на Северном речном вокзале. Там организовали выставку машин каршеринга. Модельный ряд представили четыре оператора, работающие на территории Москвы.

— На выставке представлены электрокары, машины премиальных марок и авто для перевозки грузов, — рассказала заместитель руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Анастасия Журавлева.

Посмотреть можно было и новые, китайские марки авто. Их закупил для каршеринга один из крупных операторов. В ближайшее время в сервисе можно будет арендовать более 400 машин китайских автопроизводителей.

Анастасия Журавлева добавила, что с каждым годом каршеринг становится безопаснее.

— В этому году пользователи совершили на миллион поездок больше, чем в 2021-м, при этом количество дорожно-транспортных происшествий с участием каршеринга снизилось на 12 процентов, — подчеркнула она.

С тем, что сервис становится безопаснее и удобнее, согласен москвич Михаил Вацко, который пришел на выставку.

— Я пользуюсь каршерингом уже более двух лет. Раньше у меня был свой автомобиль, но, после того как я попробовал аренду, от личного транспорта отказался. Не вижу в этом больше необходимости, если можно быстро найти машину поблизости, доехать на ней и оставить припаркованной, — поделился он.

Среди преимуществ каршеринга Михаил также отметил чистоту в салонах автомобилей, бесплатную парковку на территории столицы, а также включенный в стоимость поездки бензин.

КСТАТИ

Среднестатистический водитель каршеринга — это преимущественно мужчина в возрасте 34 лет, который работает в офисе и воспитывает одного или нескольких детей. При этом пользователи сервиса — взрослые люди с опытом вождения, у более 70 процентов стаж больше 7 лет. Кроме того, 41 процент пользуется каршерингом постоянно, уже больше 3 лет.