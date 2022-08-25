Праздник мировой культуры: оркестры из Белоруссии, Армении, Венесуэлы и Египта выступят на фестивале «Спасская башня»

Участники Центрального пограничного ансамбля Федеральной службы безопасности России Юлия Капустина и Валерий Чащин на репетиции фестиваля «Спасская башня» / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Красная площадь Карта всех событий

26 августа на Красной площади откроется XV Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня». Корреспондент «Вечерей Москвы» накануне пообщалась с участниками.

На Красной площади звучит прекрасная классическая мелодия. Это Центральный пограничный ансамбль ФСБ России исполняет «Картинки с выставки» Модеста Мусоргского. Композицию музыканты в шутку называют «западной запрещенкой». Резкая сложная мелодия постепенно становится легкой и бодрой. Словно силы света и добра победили зло.

— Военные ансамбли всегда поднимали дух солдат перед боем и настроение зрителей на парадах, фестивалях, — рассказывает музыкант ансамбля ФСБ России Валерий Чащин, который играет на сузафоне — большом медном духовом инструменте басового звучания. — В нашем коллективе все патриоты. И мы гордимся тем, что выражаем через творчество свою гражданскую позицию.

Классическая музыка сменяется ярким попурри из песен группы «Любэ». Артисты балета в русских народных костюмах танцуют под «Рассея, моя ты Рассея, от Волги и до Енисея». А искры фейерверка взлетают в воздух под «Не валяй дурака, Америка!».

— Мы не можем не отреагировать на то, что сейчас происходит в мире, поэтому и выбрали такие композиции, — рассказывает начальник Центрального пограничного ансамбля ФСБ России, народный артист РФ Андрей Капралов.

В этом году в фестивале примут участие военные оркестры и ансамбли из Белоруссии, Армении, Венесуэлы, Египта. Художественный руководитель «Спасской башни» Сергей Хлебников рассказал, что коллективы из европейских стран прислали организаторам письма с сожалением о том, что не смогут посетить фестиваль в этом году.

— В отличие от некоторых «горячих голов» на Западе, которые пытаются «отменить» Достоевского или Чайковского, мы, наоборот, хотим, чтобы звучали Моцарт, Бетховен, Дебюсси и так далее. И не думаю, что открою какую-то военную тайну: на фестивале прозвучат и украинские песни. Таким образом мы хотим показать, что мы единый народ, — сказал Сергей Хлебников.

А музыкальный руководитель «Спасской башни» Тимофей Маякин отметил, что в этом году организаторы подготовили для зрителей музыкальные подарки.

— Что касается российских участников, это ведущие профессиональные военно-музыкальные коллективы практически всех силовых ведомств: ФСО, ФСБ, Росгвардии, МЧС и Минобороны. В разные годы все эти коллективы уже имели возможность выступать здесь, на Красной площади, но в этом году они впервые все вместе выступят вместе на финале фестиваля, — сказал Тимофей Маякин.

Он добавил, что по давней традиции военно-музыкальный фестиваль откроют торжественными фанфарами.

А 3 сентября в рамках «Спасской башни» проведут дневную зрелищную программу около Главного храма Вооруженных сил Российской Федерации.

Более подробная программа мероприятий опубликована на официальном сайте фестиваля.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Смирнов, руководитель дирекции фестиваля «Спасская баня»:

— Мы работали над «Спасской башней» целый год. Мы вдвойне волнуемся, потому что этот фестиваль — юбилейный. Но им, я надеюсь, мы завершаем ковидную трехлетнюю эпопею. Был сложный период разнообразных ограничений, но нам удавалось проводить фестиваль в экстремальных условиях. «Спасская башня» — единственный фестиваль, который продолжался каждый год без перерыва на пандемию. Проводили мероприятия и в разную погоду: за 15 лет нас испытывали дождями и даже снегом, но такая жара — впервые.

СПРАВКА

За 15 лет «Спасская башня» приняла более 160 коллективов из 56 стран. Фестиваль вошел в тройку самых известных военно-музыкальных фестивалей мира. С 26 августа по 4 сентября десять вечерних мероприятий «Спасской башни» пройдут на Красной площади. В программе — выступления российских и зарубежных военных оркестров и творческих коллективов, подразделений почетной охраны глав государств, а также пиротехнические и световые инсталляции и салюты.