Городские власти создают современные и комфортные социальные учреждения для людей с особенностями здоровья

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова (слева) на открытии социального дома «Люблино» рассматривает рисунок Натальи Плесновой, которая в скором времени думает переехать в новое учреждение / Фото: Комплекс социального развития Москвы

Россия, Москва, Юго-Восточный административный округ, район Капотня Карта всех событий

В среду, 31 августа, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова открыла в Капотне новый социальный дом для нуждающихся в длительном уходе людей.

Создание комфортной городской среды для жизни — приоритетная задача правительства Москвы. Важно, чтобы город был удобен и доступен для всех категорий граждан, в том числе и с особенностями здоровья.

Социальный дом «Люблино» расположен в районе Капотня на площади 2,48 гектара. На этой территории построены два корпуса на 430 мест. В них будут жить люди, которым необходим длительный уход в силу особенностей здоровья — физических и ментальных.

— Зачастую семье обеспечить качественный уход таким людям становится очень трудно. В Москве количество жителей, которым требуется такого вида стационарная помощь, из года в год растет. Отчасти это связано с продолжительностью жизни. Последние пять лет количество людей старше 80 лет увеличилось на треть и достигло более полумиллиона человек, — рассказала Анастасия Ракова на открытии учреждения.

Факт роста продолжительности жизни в столице одновременно и радует, и говорит об улучшении качества жизни в Москве.

— Но все мы прекрасно понимаем, что эта возрастная группа больше всего подвержена различным заболеваниям, в том числе и болезни Альцгеймера, влекущей за собой деменцию и другие когнитивные нарушения, требующие особого внимания, — добавила заместитель мэра Москвы.

Внутри социальный дом «Люблино» совсем не напоминает какое-то государственное учреждение.

Здесь домашняя, уютная атмосфера. Обустроен он в соответствии с современными нормами доступности среды. Здесь будут работать профессиональные сиделки и медсестры. А контролировать состояние здоровья подопечных будут врачи, в том числе и те, кто специализируется на проблемах старения — гериатры.

— Комнаты, в которых будут жить наши пациенты, очень комфортные. В каждой из них есть телевизор, личный шкаф для вещей, прикроватная тумбочка, удобные кровати, возле каждой из которых находятся индивидуальные кнопки экстренной помощи, — поделилась главная медсестра Роза Гарифулина.

Москвичка Наталья Плеснова на протяжении 15 лет живет в психоневрологическом интернате, а в скором времени думает переехать в социальный дом «Люблино».

— Мне здесь понравилось, уютно, современно. Много личного пространства и есть места, где можно побыть одной, — отметила она.

Всего в Москве работает 28 учреждений, в которых создано уже 17 тысяч коек.

— По всем этим учреждениям мы сейчас внедряем новые стандарты оказания помощи, пересматриваем подходы, форматы. Стараемся сделать так, чтобы эти учреждения стали настоящим домом для этих людей, — отметила Анастасия Ракова.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Правительство Москвы реализует проект по созданию дополнительных мест в московской сети социальных учреждений. 4 учреждения на сегодняшний день уже запущены, 2 корпуса открылись в среду, итого появилось дополнительно уже около 900 мест. И до конца года город запустит еще 5 корпусов. В целом в 2023 году мест для такой категории людей станет практически на 2 тысячи больше.

КСТАТИ

Центр сопровождаемого проживания «Гурьевский» недавно открыл собственную экспертную площадку для подготовки кадров, специализирующихся на технологии тренировочного сопровождаемого проживания и адаптации к жизни в социуме людей с ментальными особенностями. Центр получил образовательную лицензию, и с началом нового учебного года запускает циклы вебинаров и курсы повышения квалификации по технологии сопровождаемого проживания.