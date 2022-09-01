Страна знаний: Сергей Собянин открыл новую школу и детский сад в Хорошево-Мневниках

Мэр Москвы Сергей Собянин (в центре) вместе с учениками и сотрудниками школы № 1253 на открытии нового учебного корпуса, в котором есть лаборатории, ИТ-полигон, классы робототехники, большой спортивный зал и современная столовая с разнообразным меню / Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, Зубовский бульвар, 5с1 Карта всех событий

В четверг, 1 сентября, отмечался День знаний. В праздничный день мэр Москвы Сергей Собянин открыл новую школу и детский сад на Шелепихинской набережной в районе Хорошево-Мневники.

Первое сентября в школе № 1253 в этом году выдалось особенно праздничным — первых учеников принял современный корпус на 500 детей и детский сад на 225 мест. Начался учебный год, конечно, с традиционной утренней линейки.

— Была поздравительная часть, а затем прошла очень торжественная церемония поднятия государственного флага Российской Федерации и исполнение гимна, — рассказала директор школы Наталья Акулова. — Мы готовились к этому ответственному мероприятию, выбрали достойных ребят для церемонии. Такое начало недели наполняет всех атмосферой праздника и пониманием, что мы находимся в едином государстве, в едином городе.

Прозвенел в конце линейки и традиционный колокольчик — его держали в руках первоклашки, которые шли вместе с одиннадцатиклассниками.

— Это был очень трогательный момент для всех, — отметила Наталья Акулова.

Вместе со школьниками в новом корпусе побывал и Сергей Собянин. Он пообщался с ребятами и педагогами, осмотрел учебные кабинеты.

— Сегодня в детские сады, школы, колледжи, вузы пришли больше двух миллионов молодых людей, сотни тысяч педагогов, работников образования — целая страна знаний, — сказал мэр Москвы. — Конечно, у всех волнение: у учителей — по одной причине, у учащихся — по другой, но все они заряжены стремлением к тому, чтобы получить новые знания, компетенции, подготовиться лучше к жизни и общаться друг с другом, погрузиться в новую — школьную или студенческую — среду.

Четырехэтажное здание школы площадью 7,6 тысячи квадратных метров построено по индивидуальному проекту. В нем создана комфортная и безопасная среда, предназначенная для эффективного обучения ребят.

— Снаружи наша школа напоминает солнце с тремя лучами, внутри же это современное здание с просторными кабинетами, большим спортивным, актовым и хореографическим залами, потрясающая столовая, которая больше похожа на школьный ресторан с разнообразным меню, — поделилась директор.

Отдельное внимание при проектировании школы уделили предпрофессиональному образованию. В новом корпусе есть лаборатории, ИТ-полигон, классы робототехники и многое другое.

Сергей Собянин отметил, что развитие профильного обучения в современных школах имеет большое значение.

— В этом году созданы новые классы: космонавтики, авиастроения. Казалось бы, это фантастика, но у нас десятки тысяч людей работают в этих отраслях. Как привыкли видеть внешне столицу? Рестораны, променады и так далее. Но Москва является центром космического строительства, авиастроения, высоких технологий, оборонной промышленности, — сказал мэр столицы.

Еще одним важным направлением этой работы стало открытие предпринимательских классов — их в столичных школах уже около 200. При этом, считает Сергей Собянин, не стоит забывать и об основных предметах, например истории.

— От того, как ее преподают, зависит формирование знаний молодых людей о России, о ее прошлом, настоящем, будущем, — отметил он.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В 2022/2023 учебном году в детских садах и школах Москвы будут обучаться свыше 1,6 миллиона детей — на 500 тысяч больше, чем 2010 году. В школы зачислено 1,08 миллиона детей, в том числе 119 тысяч первоклассников, что является рекордным показателем. В дошкольные группы пошли 426 тысяч малышей. В колледжах будут обучаться 89,9 тысячи студентов.

Своих первых учеников в новом учебном году приняли 29 новых учебных заведений, в том числе 11 зданий школ, 17 зданий детских садов и одно здание школы с дошкольным отделением.