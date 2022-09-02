Более двух тысяч подростков приняли участие в городском проекте «ТинНаставник»

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В столичных семейных центрах получили успешное развитие подростковые клубы. Сейчас в них занимаются четыре тысячи детей. Один из проектов для школьников — «ТинНаставник», где юные жители столицы продемонстрировали коммуникативные и лидерские навыки. Об итогах проекта рассказал директор семейного центра «Зеленоград» Борис Емельянов.

В рамках проекта «ТинНаставник» подростки организуют творческие и тематические пространства на базе семейных центров. Они делятся со сверстниками и ребятами помладше своим опытом, полученным через увлечения и хобби. Подростки учатся аргументировать свою позицию и доносить ее до окружающих, развивают навыки самоорганизации, умение работать с информацией и расставлять приоритеты.

— Цель проекта — привлечь внимание к идеям, инициативам и увлечениям подростков в формате дети-детям. Соревнование было по-настоящему амбициозным, позитивным и объединяющим. Ребята серьезно и вдумчиво отнеслись к презентации своих проектов и по праву заслужили самых высоких оценок. В проекте в качестве наставников приняли участие более ста подростков и более двух тысяч — в качестве слушателей, — отметил Борис Емельянов.

Проект стартовал 1 июня и состоял из трех этапов: обучение, разработка творческих идей и презентация себя в качестве наставника в своей сфере интересов. В рамках обучения подростки посетили серию мастер-классов о том, зачем нужна самопрезентация и как из хобби сделать инструмент развития; как научиться составлять собственный портрет и находить свои сильные стороны; как использовать социальные сети в качестве основного инструмента продвижения своих идей и продуктов.

По результатам наработанных идей и обучения подростки создают презентацию своего продукта или себя как наставника. Итоги подвели в подростковых клубах семейных центров 25 августа. Подростки из семейных центров СЗАО, «Истоки» и «Восточное Дегунино» выступили наставниками в смешанных единоборствах, изобразительном искусстве и игре в шахматы, обошли в финале своих коллег и получили призы за интересные решения и продвижение идей на уровне города.

Присоединиться к проекту «ТинНаставник» могут подростки в возрасте от 12 до 17 лет, заполнив заявку на портале «Мой семейный центр».

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Для поддержки московских семей работают 26 городских организаций помощи родителям с детьми: 23 семейных центра, а также Кризисный центр помощи женщинам и детям, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних «Возрождение» и «Алтуфьево».

Подробную информацию об услугах центра можно узнать на портале «Мой семейный центр». Для удобства москвичей на нем создан раздел «Онлайн-консультации», где каждый житель города может оставить свое обращение, с ним свяжутся в течение одного рабочего дня и проконсультируют.

Специалисты центров осуществляют психологические консультации, налаживают детско-родительские отношения, оказывают правовую помощь, работают с подростками, проводят тренинги и развивающие занятия. В учреждениях создана служба медиации, сотрудники которой работают над разрешением семейных и супружеских конфликтов.