Кубанские фермеры разыграют корзины деликатесов

Продавец Елена Жданова (слева) вручает покупательнице Ольге Синдеевой анкету на участие в розыгрыше корзины кубанских деликатесов / Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

В пятницу, 2 сентября, на кубанской ярмарке на улице Перерва в Марьине объявили о начале розыгрыша фермерской продукции. Это мероприятие приурочено к юбилею Краснодарского края.

Ярмарка на улице Перерва уже три года пользуется популярностью у местных жителей. Облюбовали ее и фермеры, места для которых столичные власти предоставили в комфортном павильоне бесплатно. Новый урожай из Кубани пришелся по вкусу жителям столичного юго-востока. Только за первый месяц работы кубанской ярмарки в Москве продали свыше десяти тонн продукции.

— Выручка фермеров составила около 1,8 миллиона рублей. Бакалея пользовалась наибольшей популярностью среди москвичей — ее продали около 2,4 тонны, — сообщили первые итоги в администрации Краснодарского края. — На втором месте кисломолочная продукция — 1,9 тонны. Также продали 1,3 тонны овощей и фруктов, а еще свинину и говядину, масло, яйца и колбасные изделия.

Свою продукцию сегодня представляют аграрии Краснодара, Армавира, Новокубанского, Тимашевского, Усть-Лабинского и других районов. За прилавки встали более 20 фермеров. В их числе обладатели знака качества «Сделано на Кубани».

Привлекать покупателей и укреплять сотрудничество решили и с помощью розыгрыша. Теперь посетители ярмарки кубанских продуктов в Москве смогут выиграть корзину с мясными и молочными деликатесами на пять тысяч рублей.

Как сообщил представитель кубанских фермеров в Москве Дмитрий Попов, акция для посетителей ярмарки кубанских продуктов в Москве проходит до 23 сентября. Ее приурочили к годовщине образования Краснодарского края. Ему 13 сентября исполнится 85 лет.

— Покупатели ярмарки кубанских продуктов могут заполнить анкету и автоматически стать участниками розыгрыша, — объяснил он условия акции. — Мы разыгрываем четыре корзины, которые будут наполнены кубанскими деликатесами на сумму пять тысяч рублей, а также 15 наборов, которые будут наполнены продуктами на сумму две тысячи рублей.

Дмитрий Попов отметил, что также будут разыграны специальные призы и подарки от шеф-повара ярмарки, в том числе фартук и разделочная доска.

— Розыгрыш будет проводить компьютер, который случайным образом выберет победителей, которых мы по телефону пригласим на вручение призов. Награждение победителей произойдет 24 сентября, — добавил представитель Краснодарского края. — В подарочных корзинах будут находиться мясные деликатесы кубанского производства, в том числе грудинка и балык, а также кубанская молочная продукция, йогурты, масло, мука и ряд других продуктов из региона.

Покупатели с удовольствием заполняют анкеты. Испытать удачу решила москвичка Ольга Синдеева. Она пришла купить на ярмарочную площадку овощи, а ушла уже с надеждой на более серьезный выигрыш. По ее словам, фермерская продукция на ярмарке привлекает качеством и отменным вкусом.

— Витаминами лучше запасаться именно сейчас, — советует она.

В ГБУ «Московские ярмарки» добавили, что на столичных площадках фермеры часто устраивают различные акции и розыгрыши продуктовых корзин. Следить за анонсами таких «вкусных» розыгрышей можно в социальных сетях «Московских ярмарок». Там указаны адреса всех площадок.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Немерюк, первый заместитель Аппарата Мэра и Правительства Москвы, министр столичного Правительства, глава Департамента торговли и услуг города:

— Свою продукцию на ярмарке на улице Перерва предлагают как крупные сельхозпроизводители, так и частные фермерские хозяйства из разных уголков России. Места для торговли бесплатные. Продукция проверяется на соответствие нормам качества и безопасности. Площадка в Марьине работает круглый год, шесть дней в неделю.