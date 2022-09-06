Максим Гаман: Мы будем наращивать темпы реновации

Фото: Из личного архива Максима Гамана

В этом году по программе реновации начали переселение уже более 19 тысяч человек. Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман рассказал «Вечерней Москве» об успехах и динамике развития этой знаковой для города программы.

— Максим Федорович, какое участие в программе реновации принимают специалисты департамента городского имущества?

—Наши специалисты принимают участие в приемке каждой квартиры, так как жилье должно соответствовать высоким стандартам программы реновации. Квартиры предоставляются с качественной отделкой и всем необходимым оборудованием.

После того как квартиры прошли проверку, участники программы получают письма или уведомления в личный кабинет на портале mos.ru с предложением жилья. Сотрудники департамента показывают жителям квартиру, дают необходимые консультации и, если жилье понравилось, помогают оформить соответствующее согласие на переезд, а затем заключить договор и зарегистрировать право собственности.

Для удобства жителей прием и консультации сотрудники департамента ведут в Центрах информирования, расположенных на первых этажах новостроек, в которые ведется переселение.

— Какой в среднем процент участников программы сразу соглашается на первый же предложенный вариант?

— Итоги первых пяти лет показывают, что большинство москвичей соглашаются на первый вариант. Это говорит о высоком качестве жилья.

Мы предлагаем горожанам равнозначные квартиры, то есть количество комнат и жилая площадь не меньше, чем в старой, а общая площадь — больше, за счет более просторных кухонь, коридоров, санузлов. Также стараемся учитывать пожелания жителей, их возраст и условия проживания. Но повторный подбор квартир возможен исходя из свободного ресурса квартир в новостройке.

— Сколько человек уже получили новое жилье?

— Реновация в Москве уже набрала хорошие темпы. Программа стартовала в городе 1 августа 2017 года –и за этот короткий срок уже более 70,5 тысячи москвичей получили новое комфортное жилье.

Причем темпы переселения постоянно растут. Если за первые три года, с 2018 по 2020, были заключены договоры с 8,1 тысячи семей, то в 2021 году — с 8,2 тысячи семей. А с начала нынешнего, 2022 года — оформлено уже более одиннадцати тысяч договоров, что превышает показатели предыдущих лет.

Мы постарались максимально упростить для жителей города переселение, поэтому в 2019 году появился электронный помощник – суперсервис «Помощь при переезде в рамках программы реновации». Этот ресурс позволяет новоселам получить все необходимые услуги и информацию о переезде онлайн.

С помощью суперсервиса можно дистанционно записаться на осмотр квартиры и подписание договора, загрузить необходимые документы, сообщить о необходимости устранения строительных дефектов, заказать услуги грузчиков, и, если требуется, записаться к нотариусу на подписание договора.

— Сколько старых домов начали «переезжать» за все время реализации программы?

— На сегодняшний день программа реновации реализуется в 73 районах столицы и уже коснулась жителей 524 домов. В 2018 году началось расселение 49 старых домов, годом позже их было уже 79. В 2020-м и 2021-м таких зданий насчитывалось 95 и 198 соответственно. В этом году уже начато отселение 103 домов.

— Среди участников программы есть те, кто проживает в квартирах по договору социального найма. Квартиру по реновации они могут оформить в собственность?

— Семьи, проживавшие в квартирах по договору социального найма, получают новое жилье по такому же договору. Но, если москвичи хотят, они могут сразу оформить квартиру в собственность. Для этого достаточно их письменного заявления. Такой возможностью уже воспользовались более одной тысячи семей. Горожане, которые получили квартиры из соцнайма в собственность, могут обратиться в Фонд реновации и докупить площади по льготной стоимости в течение последующих двух лет после переезда в равнозначную квартиру. Эта опция также актуальна для всех собственников жилья.

— Планируется ли сохранить динамику реализации программы?

— В дальнейшем мы будем наращивать темпы. Департамент ежегодно предоставляет земельные участки для строительства новых домов и сопутствующей инфраструктуры. Так, с начала 2022 года Фонду реновации было выделено 118 участков общей площадью около 82,4 гектара в десяти административных округах города. За аналогичный период прошлого года таких договоров было 70, а площадь составила 41 гектар.