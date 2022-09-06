Современная подача молодых актеров по-новому раскрыла поэзию эпохи модерна

Куратор площадки издательской программы правительства Москвы Анна Чуенкова знакомит гостей книжной ярмарки с ассортиментом стенда / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Ильинка, 4 Карта всех событий

В понедельник, 5 сентября, Московская международная книжная ярмарка в Гостином Дворе завершила свою работу. Корреспондент «Вечерней Москвы» узнала, какие площадки пользовались наибольшей популярностью среди столичных читателей.

Ярмарка в этом году прошла с традиционным размахом: более 350 мероприятий, 600 авторов и 300 издательств. Гостям представили художественные, детские книги, а также все сегменты нон-фикшен: историческую литературу, труды о геополитике, психологии, здоровье, музыке и кино.

На различных площадках ярмарки прошли лекции о развитии космоса, астронавтике и искусственном интеллекте. Многие авторы приехали с презентациями своих новых произведений: Эдуард Веркин представил книгу «Снарк снарк», Александра Маринина — «Тьма после рассвета», Татьяна Устинова — «Роковой подарок», Наташа Краснова — «Неверность». Эти произведения представили эксклюзивно на ярмарке — продажи в магазинах начнутся только через две недели.

Среди постоянных гостей ярмарки — писатель Юрий Поляков. В 1987 на ММКЯ он представил читателям свою первую книгу «ЧП районного масштаба». В этот раз он знакомит гостей с произведением «Совдетство. Пионерская ночь» — продолжением бестселлера «Совдетство. Книга о светлом прошлом».

— Я думаю, издание вызовет интерес у аудитории. Особенно у столичной. Ведь события, описанные в книгах, происходят в Москве, в районе улицы Бакунинской, Спартаковской площади и уходят дальше в область. По этим местам после первой книжки гиды даже начали проводить экскурсии, — рассказал Поляков. — Сейчас у читателя есть интерес к советскому периоду. Если об этом времени писать честно, не очернять. Прошлое ведь всегда греет душу, появляется ностальгия. А еще многие люди не согласны, когда о советском периоде говорят плохо.

Ярмарка запомнится читателям не только презентациями, но и мастер-классами и полезными дискуссиями. Автор-фантаст Андрей Васильев рассказал о жанре городского фэнтези, писательница Наталья Андреева — о современных отечественных детективах.

Эксперты книжной отрасли также объяснили авторам, как выстраивать личный бренд, выпускать электронные издания, озвучивать произведения. А писатели Вера Богданова и Алексей Сальников рассказали, откуда берутся художественные сюжеты.

— Я говорил, на самом деле, очевидные вещи, которые почему-то люди игнорируют. Я хочу донести, что сюжеты возникают сами по себе. Они берутся из жизни, из головы. Но такую простую истину для людей почему-то нужно открыть, — рассказал Сальников. — Мне часто пишут молодые авторы, и я объясняю им эту «формулу» именно так. Надеюсь, это дает результаты.

По данным организаторов ММКЯ, самыми посещаемыми мероприятиями стали выступления известных авторов на главной сцене Гостиного Двора. Там более 500 человек посетили презентацию книги «Люблю и понимаю» Михаила Лабковского, нового романа «Лето волонтера» и цикла «Измененные» Сергея Лукьяненко и встречу с писателем Лией Арден.

— Также гостям ярмарки понравилась площадка «Чтение будущего: музы шестидесятников». Там молодые звезды кино представили экспериментальное шоу, посвященное поэзии 1960-х годов, — добавила руководитель пресс-центра Московской международной книжной ярмарки Ольга Чумичева. — Актеры Владислав Канопка, Илья Коробко и Софья Присс представили стихотворения поэтов Евгения Евтушенко, Беллы Ахмадулиной и других «шестидесятников». Их поэзия зазвучала по-новому благодаря современной подаче. Получился новый формат, который помог объединить разные поколения.

С аншлагом прошла и детская программа: игры, мастер-классы и другие развлечения для юной аудитории не заканчивались.

— Особенно детям понравилась викторина под названием «Сколько минут длятся сутки в Майнкрафте?» по одноименной популярной компьютерной игре, — рассказала Ольга Чумичева.

Викторину провел переводчик Александр Гитлиц. Он представил книги из серии «Дневник Стива» — она посвящена герою, застрявшему в игровом мире.

— На книжной ярмарке в этом году мы осуществили все, что было запланировано, — сказала Ольга Чумичева. — Приятно, что даже несмотря на онлайн-продажу билетов, очереди в кассы все равно были большими. Мы сделали и хорошую систему навигации, которая не сбивала гостей с пути. Плюс, что необычно для ярмарки, — были широкие проходы между рядами стендов и очень много места.