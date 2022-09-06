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Как строят Рублево-Архангельскую линию метрополитена

Василиса Чернявская 
Город
Как строят Рублево-Архангельскую линию метрополитена
На станции «Народное Ополчение» начинаются монолитные работы, ведется разработка грунта котлована / Фото: Пресс-служба Ингеоком
Россия, Москва, Большая кольцевая линия, метро Народное Ополчение Карта всех событий

5 сентября в столичном Стройкомплексе рассказали о ходе работ на станции «Народное Ополчение» Рублево-Архангельской линии метро.

На месте будущих вестибюлей и платформенного участка станции «Народное Ополчение» продолжаются разработка грунта и устройство крепления котлована. Эти работы выполнены на две трети. На данный момент разработано порядка 93 тысяч кубометров грунта.

— Во втором, северном, вестибюле началось возведение монолитных конструкций, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Бригады приступили к устройству гидроизоляции лотковой части в районе будущего вестибюля № 2.

— От «Народного Ополчения» в сторону «Звенигородской» проходку ведут два щита. Левый тоннель практически готов, — рассказал «Вечерке» замруководителя проекта АО «Объединение «Ингеоком» Никита Власов. В сутки щит может проложить порядка семи метров тоннеля. Завершение проходки правого перегона ожидается в ближайшие месяцы — он уже готов на 85 процентов.

На трассе щиты встречали преимущественно водонасыщенные пески и суглинки, местами — щебень и гравий. Есть на пути опасные участки, где встречаются карстовые пустоты.

— Для безопасности будущие тоннели получили железобетонную обделку, усиленную металлическими листами в местах как раз карстовых пустот, — продолжил он.

После проходки щиты на станции «Звенигородская» демонтируют и перевезут на «Народное Ополчение». Отсюда комплексы начнут проходку в сторону «Бульвара Карбышева».

Для щитов на станции «Народное Ополчение» оборудуют монтажно-щитовую камеру.

— Для ее устройства ведется сооружение бетонного ложа, — отметил Никита Власов. — Оно будет готово к приезду щитов.

Планируется, что проходка тоннелей от станции «Народное Ополчение» в сторону станции «Бульвар Карбышева» начнется до конца года.

В столичном Стройкомплексе сообщили, что на первом участке строительства Рублево-Архангельской линии длиной 12,6 километра разместятся станции «Звенигородская», «Народное Ополчение», «Бульвар Карбышева», «Серебряный Бор», «Строгино» и «Липовая Роща».

Новая линия пройдет от делового центра «Москва-Сити» за МКАД, в Рублево-Архангельское. Ввод линии улучшит транспортную доступность нескольких московских районов: Митино, Строгино и ХорошевоМневники.

ЦИФРА

2 станции новой линии метро спроектируют до конца года. Их строительство начнут в 2023 году.

КСТАТИ

В перспективе Рублево-Архангельскую линию планируется соединить с Бирюлевской веткой в центральной части города. В результате Москва получит новую диаметральную линию.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

За станцией «Бульвар Карбышева» предусмотрены тупики для оборота и отстоя составов. Рублево-Архангельская линия метро выйдет за пределы Москвы.

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