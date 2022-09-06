Как строят Рублево-Архангельскую линию метрополитена

5 сентября в столичном Стройкомплексе рассказали о ходе работ на станции «Народное Ополчение» Рублево-Архангельской линии метро.
На месте будущих вестибюлей и платформенного участка станции «Народное Ополчение» продолжаются разработка грунта и устройство крепления котлована. Эти работы выполнены на две трети. На данный момент разработано порядка 93 тысяч кубометров грунта.
— Во втором, северном, вестибюле началось возведение монолитных конструкций, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Бригады приступили к устройству гидроизоляции лотковой части в районе будущего вестибюля № 2.
— От «Народного Ополчения» в сторону «Звенигородской» проходку ведут два щита. Левый тоннель практически готов, — рассказал «Вечерке» замруководителя проекта АО «Объединение «Ингеоком» Никита Власов. В сутки щит может проложить порядка семи метров тоннеля. Завершение проходки правого перегона ожидается в ближайшие месяцы — он уже готов на 85 процентов.
На трассе щиты встречали преимущественно водонасыщенные пески и суглинки, местами — щебень и гравий. Есть на пути опасные участки, где встречаются карстовые пустоты.
— Для безопасности будущие тоннели получили железобетонную обделку, усиленную металлическими листами в местах как раз карстовых пустот, — продолжил он.
После проходки щиты на станции «Звенигородская» демонтируют и перевезут на «Народное Ополчение». Отсюда комплексы начнут проходку в сторону «Бульвара Карбышева».
Для щитов на станции «Народное Ополчение» оборудуют монтажно-щитовую камеру.
— Для ее устройства ведется сооружение бетонного ложа, — отметил Никита Власов. — Оно будет готово к приезду щитов.
Планируется, что проходка тоннелей от станции «Народное Ополчение» в сторону станции «Бульвар Карбышева» начнется до конца года.
В столичном Стройкомплексе сообщили, что на первом участке строительства Рублево-Архангельской линии длиной 12,6 километра разместятся станции «Звенигородская», «Народное Ополчение», «Бульвар Карбышева», «Серебряный Бор», «Строгино» и «Липовая Роща».
Новая линия пройдет от делового центра «Москва-Сити» за МКАД, в Рублево-Архангельское. Ввод линии улучшит транспортную доступность нескольких московских районов: Митино, Строгино и ХорошевоМневники.
2 станции новой линии метро спроектируют до конца года. Их строительство начнут в 2023 году.
В перспективе Рублево-Архангельскую линию планируется соединить с Бирюлевской веткой в центральной части города. В результате Москва получит новую диаметральную линию.
За станцией «Бульвар Карбышева» предусмотрены тупики для оборота и отстоя составов. Рублево-Архангельская линия метро выйдет за пределы Москвы.