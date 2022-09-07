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Новый Институт общественного питания поможет столичным ресторанам сформировать максимально полезное меню для клиентов

Василиса Чернявская 
Город
Новый Институт общественного питания поможет столичным ресторанам сформировать максимально полезное меню для клиентов
Директор Ассоциации сетевых предприятий питания, директор Института общественного питания Наталья Иванова представляет новые возможности для индустрии общепита. Созданная экспертная площадка поможет гастрономическому бизнесу столицы повысить качество услуг / Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

В среду, 7 сентября, в столице открылся Институт общественного питания, которому предстоит стать одновременно научным учреждением и экспертной площадкой для гастроиндустрии.

Площадку для создания нового института выбрали на базе Федерального научного центра пищевых систем имени В. М. Горбатова Российской академии наук. Здесь уже есть лаборатории с необходимым оборудованием и специалисты, которые готовы консультировать представителей всей индустрии питания.

В фокусе внимания сотрудников института — свыше полусотни технологических направлений, включая разработку стандартов и оценку качества готовой еды. Новое направление возглавила Наталья Иванова — директор Ассоциации сетевых предприятий питания.

— В сфере общепита сегодня существует огромное количество вопросов. Простой пример: нужны ли перчатки при приготовлении пищи? — говорит она. — С одной стороны, это безопасность для потребителя, а с другой — определенные неудобства для поваров. На каждый такой вопрос ответ даст наука.

Институт станет экспертной площадкой для рестораторов, технологов, нутрициологов и ряда других участников всей индустрии питания. В помощь экспертам — существующие и новые методики, разработать которые предстоит для всей отрасли. На страже вкуса, цвета, качества и безопасности продуктов и готовой пищи стоят самые современные технологии. Одна из них — нейросенсорные исследования, которые помогают отслеживать реакции потребителя на вкус и аромат продукта. Расширенный спектр лабораторных исследований покажет баланс жирно-кислотного и углеводного состава продукта, содержание витаминов и минеральных веществ.

Экспертизу проведут и при сомнениях в качестве поставляемого продовольствия. Рестораторам помогут отличить виды мяса и рыбы с помощью ПЦР-тестов. Помогут бизнесу наладить работу и маркетинговые исследования.

— Так, столичные рестораторы смогут еще пристальнее следить за здоровым рационом посетителей, предоставлять максимально качественное меню, — поясняет Наталья Иванова.

Ставку делают и на обучение профессионалов. При институте открывается Школа технологов, в которой повысить квалификацию смогут сотрудники столичных пищевых предприятий.

— Всего в России насчитывается 49 учебных заведений, в которых можно получить профессию технолога, — говорит Наталья Иванова. — А вот за новыми, практическими навыками, за знакомством с современным оборудованием уже стоит идти в Институт общественного питания. Здесь же можно обменяться опытом с другими специалистами.

После прохождения такого специального курса владельцы точек общепита могут смело рассчитывать как на улучшение показателей, так и на то, что их предприятия станут более популярны и у них будет больше клиентов.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Институт общественного питания образован в структуре Федерального научного центра (ФНЦ) пищевых систем, объединяющего более 50 технологических направлений, 7 институтов пищевой промышленности и 3 аккредитованные лаборатории. Специалисты ФНЦ разрабатывали ассортимент продукции для 300 крупнейших отечественных производителей, большинство из которых работают в столице.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Иванов, заместитель руководителя Департамента торговли и услуг города Москвы:

— Институт общественного питания — это прежде всего экспертная площадка для индустрии. Спектр возможности у нее большой. Дегустационная оценка, создание профиля и паспорта блюда, оценка сырья, тестирование потребительского восприятия, а также возможность «посчитать» запахи и другие направления исследований — это только небольшая часть того, что смогут дать эксперты предпринимателям. Тем более что к технологам все чаще обращаются за разработкой новых рецептур, в первую очередь в сфере здорового питания.

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