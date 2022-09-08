Помощь людям как образ жизни

Одно из главных событий страны — чемпионат мира по футболу в 2018 году проводился при участии волонтеров. Одним из них стал Артем Кусаков / Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Более восьми лет в столице существует Ресурсный центр «Мосволонтер». За это время он прошел путь от небольшого объединения до крупнейшего центра по поддержке добровольческого движения. Сейчас в добровольческую деятельность в Москве вовлечено более 810 тысяч горожан.

Ни одно крупное мероприятие в столице не обходится без поддержки волонтеров: День города, спортивные события, шествие «Бессмертный полк», концерты в «Зарядье», павильонах ВДНХ координируют столичные добровольцы.

Так, студент Московского экономического института Кирилл Кононаев помогал участникам ночного велопробега. Сначала он хотел присоединиться к их числу, а потом увидел на сайте «Мосволонтера» объявление о том, что нужны добровольцы для организации мероприятия и зарегистрировался как чирлидер — организатор группы поддержки спортсменов.

— Мы встречали участников, поздравляли их! — рассказывает Кирилл. — Нам удалось подарить радость сотням спортсменов! А во время пандемии студент стал сотрудником кол-центра московского штаба по борьбе с COVID-19.

За свой труд он получил благодарственное письмо Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы.

Молодой человек учится на факультете государственного управления и руководит волонтерским центром в своем вузе. Участие в добровольческих инициативах дает ему необходимый опыт для работы в будущем. Но и после окончания вуза он планирует заниматься общественной деятельностью.

Для другой студентки, Анны Нестеровой, волонтерство — один из способов расширить свой кругозор.

— За 2,5 года волонтерства я побывала там, куда раньше мне никогда бы не удалось попасть! — рассказывает девушка.

Студентка Анна Нестерова помогает горожанам уже 2,5 года / Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

К примеру, Анна вместе с другими ребятами координировала военный форум в Кубинке, куда приезжал министр обороны Сергей Шойгу.

— Это была большая честь для нас — познакомиться с ним, — говорит студентка.

В прошлом году студентка стала участником проекта «Помощники вакцинации» и работала в прививочном пункте, организованном в ГУМе. Анна помогала сориентироваться в торговом центре, сделать прививку и получить в подарок эскимо.

Благодаря волонтерству, как признается Анна, она приобрела огромное количество навыков, которым не научат в институте.

— Взять хотя бы навык навигации, — приводит пример девушка. — Сегодня я могу, взглянув на любую карту, мгновенно сориентироваться и помочь другим людям оперативно добраться до нужного места.

Опыт работы волонтером, уверена Анна, ей пригодится в дальнейшем. После вуза она собирается заниматься организацией мероприятий для молодежи, и проекты «Мосволонтера» являются для нее площадкой для практики. Бонусом к этому она получает искреннюю благодарность людей.

Стать добровольцем может каждый в возрасте от 14 лет. Для подростков действует программа «Первый шаг», где учат создавать и координировать волонтерские проекты в школах. Самому старшему, серебряному волонтеру проекта — 83 года. Помощь активистов высоко ценит город. В 2022 году был утвержден знак отличия «Волонтер Москвы» за значительный вклад в развитие добровольчества. Ведь именно благодаря таким неравнодушным москвичам столица становится городом добрых дел.

Кирилл Кононаев начал волонтерскую карьеру с участия в ночном велопробеге в качестве чирлидера / Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

УЧАСТИЕ

В столице продолжается акция «Москва помогает», цель которой — собрать гуманитарную помощь для беженцев ДНР и ЛНР. Предметы первой необходимости принимают в 12 пунктах: в Ресурсном центре «Мосволонтер», а также в 11 окружных коворкинг-центрах НКО.

Желающие могут принести продукты питания, воду, одноразовую посуду, средства личной гигиены, полотенца и постельное белье, детские игрушки и книги, технику и средства связи. Все предметы должны быть новыми, в цельной упаковке, продукты питания — с действительным сроком годности и с длительным сроком хранения, одежда — с этикетками.

За время работы штабов москвичи передали уже больше двух миллионов предметов первой необходимости. Гуманитарные грузы из Москвы в города России с пунктами временного размещения помогает транспортировать «Российский Красный Крест». В волонтерском корпусе, который помогает работе штабов, насчитывается уже более 6,8 тысячи москвичей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Екатерина Драгунова, глава Комитета общественных связей и молодежной политики:

— Волонтерство уже стало неотъемлемой частью жизни москвичей. За последние два года интерес к волонтерской деятельности заметно вырос. Еще в начале 2020 года около 70 тысяч москвичей поддерживали добровольческие инициативы, а сегодня уже более 145 тысяч человек присоединились к команде ресурсного центра «Мосволонтер». При создании культуры волонтерства одна из самых важных задач — сделать так, чтобы людям было удобно совершать добрые поступки. С этого года мы начали открывать волонтерские окружные центры.

Первый центр появился в марте в Зеленограде. Второй был открыт в мае на западе столицы. Здесь волонтеры смогут проходить программы по развитию компетенций, слушать лекции, обмениваться опытом, реализовывать совместные проекты.

До конца 2022-го мы планируем открытие еще трех территориальных отделений для волонтеров в Юго-Восточном, Восточном и Северо-Западном округах города.