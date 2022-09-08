Удачную идею поддержат грантом

Волонтер реализованного фондом «Женщины за жизнь» на грант мэра проекта «Мамино окно» Екатерина Ждановская показывает короб, установленный для сбора продуктов в помощь мамам. Для удобства горожан организована возможность не только приносить продукты, но и приобретать на сайте проекта в онлайн-режиме / Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

В столице 26 сентября объявят итоги конкурса среди некоммерческих организаций, подавших заявку на грант мэра. В этом году на него претендуют 923 НКО, реализующие важные для города инициативы. В числе их подопечных — дети, оставшиеся без попечения родителей, инвалиды, ветераны, пожилые люди и бездомные животные.

Один из получателей гранта прошлого года — директор АНО «Центр «Ломоносовец» Егор Филатов. В досуговом центре с 2011 года проводились развивающие занятия для жителей разных возрастов, от подростков до пенсионеров. Один раз Егор запустил пробный курс по компьютерной грамотности для пенсионеров, который вызвал огромный интерес: группа набралась за несколько дней. Занятия оказались востребованными у работающих пенсионеров, мечтающих перейти в онлайн, и бабушек, которые хотят общаться с внуками в соцсетях.

А когда началась пандемия, изолировавшая многих пожилых людей от общения с родными, Филатов понял, что нужно срочно делать видеокурс по компьютерной грамотности, поэтому подал заявку на грант.

— Мы хотели дать шанс как можно большему числу людей обучиться работе с компьютером, — рассказывает Егор. — Для того чтобы пенсионеры смогли без проблем посмотреть видео, мы записали его на флешку и снабдили ее бумажной инструкцией. В ней с помощью картинок объясняется, какую кнопку нажать и куда вставить флешку для начала работы.

На создание видеокурса Егор Филатов получил грант в размере двух миллионов рублей. Правда, удалось это не сразу. По словам директора центра, он шесть раз дорабатывал заявку для того, чтобы комиссия смогла оценить ее.

А президент благотворительного фонда «Женщина за жизнь» Наталья Москвитина получала грант уже не раз. Ее благотворительный фонд поддерживает беременных и многодетных женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию.

— Раньше мы собирали одежду, — рассказывает Наталья. — Но потом поняли, что это не очень востребовано. Дело в том, что люди часто отдают одежду, мягко говоря не самую лучшую или не самых ходовых размеров…

Как-то одна из женщин в разговоре с Натальей осторожно заметила, что продукты были бы полезнее. Так начался новый эксперимент. И выяснилось, что помогать продуктами многим удобнее, чем одеждой. Лишнюю банку консервов или детского питания можно купить во время похода в магазин, а затем — передать в фонд. Сотрудники фонда формируют наборы и отправляют их нуждающимся женщинам.

А для того, чтобы людям не пришлось ездить в фонд, Наталья придумала и на грантовые деньги реализовала проект «Мамино окно», в рамках которого по всему городу поставили специальные короба по сбору продуктов.

У всех подопечных сотрудники фонда тщательно проверяют документы для того, чтобы помощь попала тем, кто в ней действительно нуждается.

Помимо материальной, фонд оказывает мамам и моральную помощь. Сотрудницы общаются с женщинами, попавшими в беду. Подопечные также поддерживают друг друга. В результате получилось сообщество, где каждый готов прийти другим на помощь.

— За это время мы стали одной большой семьей... Если у кого-то заболел ребенок и если маме нужно отлучиться по делам, то женщины по очереди сидят с ним, — приводит пример Наталья. — А благодаря гранту у нас появилась возможность нанять кого-то на работу в проект «Мамино окно». Так, новой сотрудницей стала Мария Бадаева, одна из наших подопечных.

Гранты мэра Москвы выделяются на проекты НКО с 2002 года. За это время город поддержал около трех тысяч социальных инициатив, участниками которых стали более 8,5 миллиона москвичей.

ЦИФРА

30 тысяч некоммерческих организаций (НКО) зарегистрировано сейчас в Москве. Из них 10 тысяч имеют социальную направленность. Для НКО город создает бесплатные рабочие пространства и выделяет субсидии.

ВОЗМОЖНОСТИ

Для НКО, которым нужна квалифицированная помощь, фонд «Друзья» создал платформу ProCharity. Она дает возможность найти волонтеров, готовых безвозмездно помочь своими знаниями, навыками, опытом. Это своего рода биржа услуг, где фонды — «работодатели», а волонтеры — «исполнители». Так, например, волонтер может помочь настроить рекламу, провести видеосъемку мероприятия, подготовить годовой отчет.

На ProCharity представлены основные категории услуг для НКО: маркетинг и коммуникации, юридические услуги, стратегический консалтинг, финансы и фандрайзинг, обучение и тренинги, дизайн и верстка, IT, фото и видео, переводы. Наиболее востребованное направление — дизайн и верстка.

Присоединиться к платформе и получать помощь профессионалов могут НКО, которые официально зарегистрированы на территории Российской Федерации, не имеют среди учредителей государственные органы и не занимаются деятельностью, которая противоречит ценностям и правилам этого проекта.

РЕШЕНИЕ

Один из победителей конкурса грантов мэра Москвы 2021 года — фонд «Второе дыхание». Уже семь лет команда фонда спасает ненужные вещи и дарит им вторую жизнь. Проект стал продолжением реализованного ранее проекта — магазина, в котором продается бывшая в употреблении одежда известных брендов по сниженным ценам, а вся выручка идет на благотворительность. Фонд не просто занимается сбором, перераспределением и переработкой одежды, но и создает сообщество нацеленных на осознанное потребление людей.

На грантовые средства фонд запустил проект «Экология: что может каждый». Цель проекта — помочь жителям Москвы сориентироваться в большом объеме информации касательно экологических привычек и сформировать образ жизни, в котором большое место отведено заботе об экологии.