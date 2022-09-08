Центральное кольцо задает тренды: МЦК отмечает свое шестилетие

Москвичка Наталья Литвинова на станции МЦК «Автозаводская» / Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В эту субботу, 10 сентября, Московское центральное кольцо отметит свой шестой день рождения.

Железную дорогу с более чем вековой историей шесть лет назад «встроили» в городскую транспортную систему. И если раньше часть людей смотрели с определенной долей скепсиса на такой грандиозный проект, то за прошедшие годы все сомнения рассеялись.

Пассажиры довольны — современные «Ласточки» ходят по графику, быстро доставляют в те районы, где о метро и подумать не могли. Для них поездка на МЦК теперь привычное дело.

— Московское центральное кольцо — одна из немногих линий метро в Москве, где можно не только быстро добираться, но и видеть красоты города, ехать в бесшумном, комфортном поезде, — делится своим мнением один из пассажиров Артем Шаклеин. — Учитывая, что пассажиропоток МЦК уже заметно увеличился, хочется сокращения интервалов, повышения вместимости, но с сохранением все тех же удобств: туалет, большие окна, плавный ход, большое количество посадочных мест.

И здесь столичные власти совместно с «Российскими железными дорогами» готовы сделать новый ход — запустить двухэтажные поезда. Пока идея существует в виде технического задания. Его формируют для производителей. Отечественные составы призваны стать ответом на зарубежные санкции, но, самое главное, они должны сделать поездки по Московскому центральному кольцу еще комфортнее.

На наземной железнодорожной ветке внедряют те же сервисы, что и на станциях столичной подземки. Так, здесь уже работают турникеты с системой оплаты проезда лицом, в жару на некоторых платформах раздают воду, а на одной из станций — «Нижегородской» — тестируют вендинговую торговлю. Еще одним новшеством на Московском центральном кольце стала установка звуковых маячков для слабовидящих пассажиров.

В целом Московское центральное кольцо задало тренд на то, какими должны быть железнодорожные платформы. Речь о сервисе, комфорте пассажиров. А еще — о связанности с другими транспортными системами. Благодаря этому горожане могут выстроить самый быстрый маршрут до нужного пункта назначения — дома, места работы или учебы.

— Система московского метро, включая Центральное кольцо и диаметры, сделала связанность даже самых отдаленных уголков города доступной, кратно снизив время, которое люди тратят на логистику до работы и до дома, — отмечает эксперт по вопросам развития и государственной поддержки бизнеса и отечественной промышленности Алексей Хижняк.

Столичные власти отмечают: развитие транспорта в Москве продолжается, впереди — новые проекты.

ЦИФРА

31 станция расположена на Московском центральном кольце. Весь круг по нему можно сделать за 1,5 часа.

КСТАТИ

Всего по МЦК в сутки курсируют в рабочие дни 242 пары поездов «Ласточка», а в выходные — 211 пар. В часы пик интервалы между прибытием составов составляют четыре минуты.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

Благодаря МЦК заброшенные ранее промзоны получили новый виток развития. Вместо них построят деловые и торговые центры, апарт-отели, жилые дома.