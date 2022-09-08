Участники форума почтили память узников концлагерей

Председатель общественной организации бывших малолетних узников фашизма города Пушкино Мария Поварова на Международном антифашистском форуме — 2022 / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Поклонная гора Карта всех событий

В четверг, 8 сентября, в Москве стартовал Международный антифашистский форум — 2022. Он продлится до 11 сентября, по его итогам примут резолюцию, которая будет направлена в ООН.

Мероприятие приурочено к Международному дню памяти жертв фашизма. Его гостями стали бывшие малолетние узники немецких концлагерей. Один из них — Евгений Пашковский. Сейчас ему 84 года, и он со слезами на глазах держит в руках фотографии Мемориального комплекса узникам Озаричского лагеря смерти, в который он попал шестилетним мальчиком весной 1943 года.

— Подходы к лагерю были заминированы, в нем не было никаких строений. Мы спали на мерзлой земле, — с дрожью в голосе вспоминает Пашковский. — Из еды у нас были только несколько засохших буханок хлеба, а вместо воды — оттаявшая болотная жижа.

По словам Пашковского, узников лагеря специально заражали сыпным тифом.

— Фашисты были заинтересованы в том, чтобы заразить солдат Советской армии, которые придут нас освободить, — добавил Пашковский. — Мне чудом удалось избежать заражения, но я помню, как весь лагерь был усеян мертвыми телами больных страшной инфекцией.

Антифашистский форум проводится с 1995 года. Мероприятие направлено на сохранение исторической памяти.

— Повестка форума не становится менее актуальной. За последние 30 лет наши оппоненты начали активно переписывать историю, — сообщил председатель президиума Общероссийской организации «Офицеры России» Сергей Липовой.

Он отметил, что современная Украина служит наглядным примером того, что случается с государствами, которые пытаются искажать исторические факты.

— Украина стала очагом фашистского зла, с которым сражаются российские солдаты в ходе спецоперации, — заявил экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива. — Нацизм в моей родной стране стал идеологией, которая отравляла молодое поколение. Война против фашизма не была закончена в 1945 году. Теперь Россия ее завершит во имя будущих поколений.

В последующие дни форума состоятся международная видеоконференция и возложение венков к мемориальному комплексу «Трагедия народов» на Поклонной горе.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Николай Махутов, председатель международного союза бывших малолетних узников фашизма:

— Нельзя забывать о совершенных фашистами преступлениях, иначе мы потеряем человечность. СССР был единственной страной, способной победить эту идеологию в ХХ веке. А теперь мы должны защищать от нее мир. Фашизм возрождается, и нам важно объединиться против него. А еще — подготовить молодежь к непростым временам.