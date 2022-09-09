Градостроительство — сфера деятельности с особой социальной миссией

Директор ГБУ «Главное архитектурно-планировочное управление Москомархитектуры» Дмитрий Чумачков / Фото: Пресс-служба ГБУ ГлавАПу

Вместе с любимым городом в сентябре отмечает юбилей одна из организаций Стройкомплекса, Главное архитектурно-планировочное управление Москомархитектуры.

Предприятие занимается разработкой градостроительных проектов, которые помогают городу расти и развиваться. О достижениях и планах мы поговорили с директором ГБУ «ГлавАПУ» Дмитрием Чумачковым.

— В этом году ГБУ «ГлавАПУ» отмечает свое 30-летие. Какие итоги работы можно озвучить?

— Вот уже 30 лет мы показываем стабильный рост и развитие по всем направлениям деятельности. Одно из наших главных достижений — это профессиональные сотрудники, сегодня их свыше 700. А в 1992 году в коллективе работали лишь 40 человек.

Второе и тесно связанное с первым достижение — высокое качество проектной документации, сокращение сроков ее выполнения. Только в прошлом году по нашим проектам было выпущено более 600 постановлений правительства Москвы.

Большая доля работ приходится на градостроительное проектирование, работы по благоустройству и формированию облика города. Среди примеров: разработка дизайн-кода размещения вывесок и архитектурно-художественных концепций улиц, участие в масштабных городских проектах, таких как программы реновации жилья, «Мой район», комплексное развитие бывших промзон и неэффективно используемых территорий.

— Какие технологические новшества за эти годы внедрены?

— Сегодня наши архитекторы пользуются современным оборудованием и мощными программными продуктами, которые привели нас к экономии ресурсов, к ускорению подачи материала и систематизации всех процессов. Если 30 лет назад часть наших подразделений работала на бумаге и чертила тушью, то с 2000-х мы начали активно работать в геоинформационных системах.

С 2013-го пользуемся технологиями 3D-визуализации. В 2022-м работаем с целым набором программных продуктов и, помимо макетов, готовим видеопрезентации и активно внедряем технологии виртуальной реальности, применяем дроны для изучения столичных пространств.

Проект планировки территории реновации, микрорайона 36–28 района Восточное Измайлово / Фото: Пресс-служба ГБУ ГлавАПу

— Какие проекты последних лет являются для вас знаковыми?

— На мой взгляд, самым масштабным и комплексным городским проектом стала московская реновация. Мы разработали 47 проектов планировки территории из 89, и многие из них уже находятся на стадии реализации. В современных кварталах используется новый принцип размещения домов: на территории четко зонируется пространство на общественную и приватную части, проектируются дворы без машин и складывается безбарьерная среда. На первых нежилых этажах размещаются нужные микрорайонам объекты соцкультбыта.

Кроме того, мы разрабатывали проекты планировок еще незастроенных территорий, в первую очередь в Новой Москве, актуализировали генплан развития Инновационного центра «Сколково».

— А какие проекты в области благоустройства вы бы выделили?

— Мы благоустраивали дворы по методу соучаствующего проектирования, которое проводилось в рамках программы мэра Москвы «Мой район». Вместе с жителями производили зонирование территории, выбирали наполнение детских и спортплощадок, ассортимент растений и материалы покрытия дорожек. Уже в сентябре откроются пять таких площадок, а до конца года будет закончена разработка проектной документации еще 11 дворов и двух общественных пространств.

Также мы занимаемся разработкой проектной документации комплексного благоустройства территории. На основе пожеланий жителей нами были выработаны концептуальные решения по благоустройству территории микрорайона «Солнцево Парк», которые реализуются в настоящее время. Там мы увеличили игровые пространства, разместили спортивное и игровое оборудование, расширили тротуары и сделали территорию доступной для маломобильных граждан.

В 2020 году разработали концепцию «Школьный двор моей мечты», которая получила свое отражение в 12 проектах благоустройства территорий объектов образования ВАО. Около школ появились зоны для игр и занятий спортом, места для парковки велосипедов и самокатов.

— А что касается внешнего облика столичных зданий?

— За последние несколько лет мы стали авторами нескольких тысяч проектов колористических решений домов, социальных и других учреждений. Из нежилых объектов я бы выделил комплекс зданий бывшей больницы, переоборудованный для нужд МГЮА имени Кутафина. Проект подчеркнул симметричную композицию объектов, связал цветом стилистически разные корпуса, придал комплексу современный деликатный облик. Из небольших, но важных городских объектов внимания заслуживает здание балетной школы Илзе Лиепы на Большой Марьинской улице. Цветовое решение вдохнуло в привычный облик сооружения новую жизнь и сделало его яркой точкой притяжения. Этого удалось достичь при помощи цвета, граффити и архитектурно-художественного освещения.

Фото: Пресс-служба ГБУ ГлавАПу

— Какие крупные проекты находятся на стадии разработки?

— В столице набирает обороты программа комплексного развития территорий, благодаря которой на ранее неиспользуемых участках создается качественная городская среда. В рамках этой работы мы занимаемся подготовкой градостроительной документации. В ней даем предложения по оптимальному вектору развития территории, ее функциональному назначению, параметрах и эффективности использования.

ДОСЬЕ

Дмитрий Васильевич Чумачков — директор ГБУ «ГлавАПУ». Родился в 1970 году. Образование — высшее: по специальности «Юриспруденция », а также профессиональная переподготовка по президентской программе подготовки управленческих кадров по специальности «Государственное муниципальное управление ». Неоднократно награжден почетными грамотами Министерства регионального развития РФ и Благодарностью мэра Москвы за вклад в развитие строительной отрасли города Москвы.