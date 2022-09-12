Избирательные участки на выборах в Москве работали без происшествий

Наблюдатель Общественной палаты Москвы Владислав Шишкин контролирует процесс выборов на избирательном участке № 179 в Хамовниках / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, район Бибирево Карта всех событий

Выборы муниципальных депутатов в Москве состоялись. Избиратели приняли активное участие в голосовании. Корреспонденты «Вечерней Москвы», посетившие избирательные участки, пообщались с общественными наблюдателями.

В районе Бибирево на избирательном участке № 569 горожане с самого утра первого дня выборов голосовали активно, приходили целыми семьями. По словам одного из членов участковой избирательной комиссии Виталия Дмитриева, нарушений наблюдатели не выявили, а выборы прошли в штатном режиме.

— Многие предпочли онлайн-голосование, потому что это удобнее. А для некоторых граждан выборы — это традиция. Они по старинке пришли на избирательный участок, — отметил Дмитриев.

В спокойном режиме и без происшествий проходило голосование на избирательном участке № 179 в районе Хамовники.

По словам наблюдателя Общественной палаты Москвы Владислава Шишкина, на участке довольно много голосующих надомно. Это связано с тем, что в центре столицы живет много избирателей пенсионного возраста.

— Я вместе с представителем избирательной комиссии выезжал с урной к избирателям. Все прошло без нарушений, — подчеркнул он.

Примечательно, что перед тем, как стать наблюдателем, Владислав Шишкин прошел специальное обучение. Так что, оказавшись на избирательном участке, он четко знал все законы, касающиеся выборного процесса.

На базе «Школы Новокосино» имени Героя Советского Союза адмирала А. П. Михайловского работали сразу три избирательных участка. У входа дежурила Галина Иванова. Второй год подряд она участвовала в выборах как интервьюер — проводила опрос среди проголосовавших. В выходные, по ее словам, люди поактивнее. Если в пятницу, 9 сентября, за весь первый день голосования, ей удалось опросить 48 человек, то в субботу, 10 сентября, только до обеда — уже 35.

— На избирательные участки идут в основном люди старше 60, — поделилась наблюдением Иванова. — Молодежь, наверное, голосует онлайн.

Ее догадку подтвердила проходившая мимо мама с детьми. Анастасия Ветряк в выходной день решила отвести сына и дочку на фестивальную площадку, где по случаю Дня города на большом экране показывали мультфильмы.

А проголосовала она еще утром на компьютере.

— Удобно, да и приз, возможно, какой-нибудь выиграю, — пояснила она.

На самом участке в районе обеда временное затишье. На входе встречают сотрудники полиции, проверяют сумки и пропускают в зал для голосования. В целом, по их словам, голосование проходит спокойно — без происшествий, что подтверждают и наблюдатели.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Глеб Кузнецов, руководитель экспертного совета Экспертного института социальных исследований:

— В целом прошедшие выборы оцениваю позитивно. Трехдневное голосование стало привычным для жителей города. Выборы проходят штатно и не выглядят как чрезвычайная ситуация. Это подтверждают и общественные наблюдатели. Работает дистанционное электронное голосование. В интернете избиратели проявляют большую активность, то есть никаких проблем нет. Идет нормальная работа избирательной системы.