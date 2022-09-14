За красотой скрывается кропотливая работа: как изменился парк «Яуза»

Москвичка Инесса Думова прогуливается по благоустроенной территории парка «Яуза» на Северодвинской улице. Ей очень нравится, что теперь здесь созданы все условия для активного времяпрепровождения с семьей: детские и спортивные площадки, скейт-парк, а также зоны для тихого отдыха / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Парк «Яуза» в районе Северное Медведково продолжает преображаться. 14 сентября корреспондент «Вечерней Москвы» отправилась туда и оценила все изменения.

«Яуза» считается одним из самых больших экологических парков в Европе. Интересно, что это место проходит сразу через десять районов Москвы и обладает статусом охраняемой природной территории, поэтому к развитию инфраструктуры здесь подходят с особой осторожностью. Ведь важно не просто создать современное общественное пространство, но и не нарушить экологическую целостность парка.

Как рассказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, история создания парка «Яуза» берет свое начало еще в 2014 году, когда с просьбой открыть большой парк вдоль реки Яузы к нему обратились жители Северо-Восточного округа. За эти восемь лет его территория значительно преобразилась: в парке появилось несколько эстрадных площадок, теннисные корты, скейт-парк, велодорожки. Зимой здесь открывают катки и горки, чтобы посетители парка могли вдоволь насладиться разными видами спорта.

А для тех, кто хочет прикоснуться к историческим местам, в парке появился новый маршрут, который ведет прямиком в Троице-Сергиеву лавру.

— В этом году на территории парка «Яуза» завершилась установка указателей паломнического маршрута «Дорога в Лавру». Весь путь проходит через исторические храмы, которые расположены прямо на территории парка, — рассказал Алексей Шапошников.

Огромная зеленая зона преображается не по дням, а по часам. Сейчас напротив дома № 13, корпус 1, на улице Северодвинской завершились работы по созданию масштабной экоплощади на месте заболоченного участка. Эта территория уже открыта для прогулок. Специалисты построили там амфитеатр, установили подвесные качели, открыли детскую площадку с фонтаном. Также там появился павильон для занятий спортом и творчеством — на его базе будут проходить занятия в рамках проекта «Московское долголетие».

— У нас постоянно появляются новые объекты и уникальные точки притяжения для москвичей и гостей столицы. В ближайшее время мы планируем открыть несколько семейных кафе, обустроить площадку с тренажерами. Обязательно продолжим развивать просветительскую деятельность: реализуем несколько новых кружков и секций, будем проводить мероприятия, связанные с экологической повесткой. Наш парк — это настоящий заповедник с богатой флорой и фауной, находящийся в черте большого мегаполиса, — рассказал директор ГАУ «Парк «Яуза» Александр Сапронов.

Произошедшие изменения радуют жителей района Северное Медведково. Благодаря кропотливой работе специалистов по обустройству парка многие из них пересмотрели свое отношение к природе и стали бережнее относиться к инфраструктуре парка. Например, москвичка Инесса Думова, которая живет напротив «Яузы» и ежедневно гуляет тут со своими детьми.

— Я помню, как выглядело это место раньше — оно было очень неухоженным, река постепенно засыхала. Было обидно, что такая территория пропадает. Сейчас здесь настоящее раздолье для всех возрастов и по совместительству природный комплекс, поэтому я учу своих сыновей отдыхать в парке так, чтобы не пугать животных и не мусорить. Ведь это место очень важно сохранить, — рассказала она.

Москвичка также регулярно посещает все мероприятия в парке, а в зимнее время года первым делом отправляется всей семьей на один из нескольких катков этого большого парка.

А тренер Кристина Мербекова ждет не дождется, когда наступит весна и в парке заработают места для занятий йогой.

— Здесь действительно все сделано для людей, чтобы было удобно и чтобы мы, горожане, могли провести свое время в сердце природы. Я занимаюсь йогой уже много лет, и возможность делать это в таком красивом и экологичном парке в теплое время года меня очень привлекает, — добавила она.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Площадь парка «Яуза» составляет 250 гектаров. В следующем году парк окончательно объединит все территории вдоль реки Яузы, после чего его общая площадь вырастет до 600 гектаров вместе с подмосковной зоной. На территории парка проходит 9 километров велодорожек. Также там обитают 60 видов птиц, 80 видов млекопитающих и беспозвоночных животных.