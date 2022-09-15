Укротители металла

Династия Волобуевых (слева направо): Олег Сергеевич, Сергей Юрьевич, Юрий Сергеевич / Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

У братьев-ростовчан Юрия и Олега Волобуевых всего два года разницы. Они дружны с самого детства. В свое время именно старший брат Олег уговорил Юрия заняться сваркой.

Волобуевы всегда вместе, даже институт окончили один и тот же.

— В Ростове в те годы был один единственный факультет в стране, который выпускал сварщиков, — «оборудование и технология сварочного производства», — вспоминает Юрий Волобуев. — Туда ежегодно поступало порядка 180 человек, и выпускали сварщиков на всю страну. Сначала в институт поступил брат, а потом по его стопам пошел и я — решил тоже стать инженером-сварщиком. Так уж вышло, что мы с братом всю жизнь рука об руку — с самого детства, даже учились в одном вузе на одном факультете.

Дорожки братьев разошлись, когда Юрий Волобуев уехал из Ростова, чтобы поступить в аспирантуру столичного ЦНИИТМАШ. После окончания учебы, в 1979 году, Волобуев-младший остался работать на предприятии.

Впрочем, расставание было недолгим: через пару лет в Москву перебрался Олег, его на этот шаг уговорил брат. Олег также поступил в аспирантуру ЦНИИТМАШ и по окончании обучения с 1986 года начал здесь работать. Сегодня старший брат заведует лабораторией сварочных флюсов.

Младший, Юрий Сергеевич, сначала работал в институте старшим научным сотрудником, затем дорос до ведущего научного сотрудника, вскоре его повысили до заведующего отделом сварки. Сейчас Юрий Сергеевич Волобуев является директором института сварки. Трудовой стаж мужчины на предприятии составляет уже 45 лет. На протяжении всей своей профессиональной деятельности он занимался разработкой сварочных материалов и технологических процессов их применения в атомной энергетике.

Работа Юрия Волобуева важна не только для института, но и для всей страны. Он награжден отраслевыми нагрудными знаками «Академик И. В. Курчатов» 4-й и 3-й степеней, а в 2019 году был награжден медалью «За заслуги в развитии концерна «Росэнергоатом» 3-й степени».

Своего сына Сергея Юрий Сергеевич с самого детства настраивал пойти работать по их с братом стопам. А Сергей, видя, как отец с дядей «горят» сваркой, и не возражал.

После окончания МАТИ юноша пришел в московский ЦНИИТМАШ на практику, а позже устроился сюда на работу. Сейчас он работает старшим научным сотрудником и занимается подводной сваркой. Теперь Юрий Сергеевич мечтает, чтобы династию продолжил его внук, ведь у династии накопился огромный опыт, который можно передать Волобуеву-младшему.

— С помощью сварочных процессов в России производится 80 процентов валового продукта — как самого простого — бытового, так и самого ответственного назначения, — говорит Юрий Сергеевич. — Автомобили, поезда, суда, самолеты, космические корабли, атомные реакторы — все производится с помощью сварки. Это не просто наша работа, а наша жизнь и призвание.

Сегодня в НПО «ЦНИИТМАШ» разработка уникальных материалов, создание новых технологий и оборудования проводятся по всему технологическому циклу.

— Центральный научно-исследовательский институт технологии машиностроения, расположенный в Москве, занимает ключевые позиции на российском рынке тяжелого, атомного и энергетического машиностроения, — рассказывает руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. — Разработки ученых учреждения имеют мировое признание. Сегодня специалисты научного центра создали инновационную технологию для упрочнения поверхностей деталей промышленных машин и механизмов. Новая методика позволяет сохранять важные свойства нержавеющих сталей, а также продлевать срок их службы.

Новый метод

Сотрудники НПО «ЦНИИТМАШ» запустили новое сварочное оборудование для автоматической сварки под флюсом методом «Тандем». Оборудование предназначено для отработки технологии сварки, проведения испытаний при разработке современных высокотехнологичных сварочных и наплавочных материалов, с последующим исключением возможности образования локальных разрушений соединений толстолистовых полуфабрикатов из стали.

— Данный комплекс позволяет одновременное использование до трех проволок при сварке и обладает системами слежения за положением сварочной головки в процессе и системой рециркуляции флюса, а также обладает гибкими настройками режимов, — рассказывает старший научный сотрудник Сергей Волобуев. — С момента его запуска в работу проведено множество успешных испытаний. Сейчас производится отработка технологии на вертикальной плоскости в горизонтальном положении.

СПРАВКА

Научно-исследовательский институт машиностроения был основан в столице в 1929 году, с 1938 года он носит название ЦНИИТМАШ. Созданные здесь материалы и разработанные технологические процессы широко используют на заводах энергетического, тяжелого, транспортного машиностроения. Институт взаимодействует с ведущими вузами страны. ЦНИИТМАШ входит в машиностроительный дивизион Росатома — АО «Атомэнергомаш».