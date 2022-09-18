Вези меня, Большая Кольцевая! Как возводят станции БКЛ метро

Вестибюль станции «Марьина Роща» Большой кольцевой линии метро / Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

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13 сентября в столичном Стройкомплексе рассказали о том, как возводят станции Большого кольца метро (БКЛ).

На Большом кольце работают 22 станции. Строители трудятся над возведением еще семи и реконструкцией двух.

— Работы планируется завершить до конца года, — заявил руководитель Департамента строительства города Рафик Загрутдинов.

По его словам, в нынешнем году планируют завершить основные строительно-монтажные работы на станциях «Марьина Роща», «Рижская», «Сокольники», «Текстильщики», «Печатники», «Нагатинский Затон», «Кленовый бульвар». Первые три станции входят в состав северо-восточного участка новой линии. Он считается одним из самых сложных.

— «Марьина Роща» и «Рижская» одни из самых глубоких среди строящихся станций, — уточнили в столичном Стройкомплексе. — Они возводятся на глубине более 60 метров.

Большая часть работ проводилась в том числе вручную. Дело в том, что новые станции располагаются рядом с действующими. В этой связи проходку тоннелей вели особенно бережно, проводя мониторинг стоящих рядом зданий и сооружений. Сейчас и «Рижская», и «Марьина Роща» уже подключены к электросетям, здесь прошли обкатку эскалаторы и инженерные системы. Во вторник, 13 сентября, городские службы отчитались о подключении «Сокольников» — третьей станции на северо-восточном участке.

— Строительство Большой кольцевой линии метро — важный проект, все новые станции своевременно обеспечиваются необходимым электроснабжением с резервом, — заявил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Для подключения к сетям станции Большого кольца «Сокольники» проложили две кабельные линии почти 12,5 километра. Распределительные сети характеризуются высокой энергоэффективностью.

— Их основными преимуществами являются снижение потерь электроэнергии, повышение качества напряжения в сети и увеличение ее пропускной способности, — отметил Петр Бирюков. — В перспективе их развитие позволит увеличить маневренность городской энергосистемы.

Кроме того, бригады завершат реконструкцию «Каширской» и «Варшавской». Эти две станции проработали полвека в составе самой короткой ветки в московском метро — Каховской. Теперь их после реконструкции интегрируют в состав Большого кольца.

Завершат основные работы в этом году и по созданию восточного участка нового кольца. В его составе четыре станции: «Текстильщики», «Печатники», «Нагатинский Затон», «Кленовый бульвар».

ЦИФРА

70 километров составляет протяженность Большой кольцевой линии метро, на ней — 31 станция.

КСТАТИ

Протяженность эскалаторов на «Марьиной Роще» составляет 130, а на «Рижской» — 95 метров. Их длина обусловлена большой глубиной заложения обеих станций Большого кольца.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

Строительство станции «Марьина Роща» БКЛ находится на финишной стадии. Здесь возводится терминал МЦД-2. Еще один терминал МЦД-4 построят через 1,5 года.