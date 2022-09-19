Воспитанникам детских домов устроили настоящий праздник

Юная москвичка Милана (на первом плане) пробует раскрасить сумку-шопер. В мастер-классах в парке «Измайлово» ребятам помогали педагоги, родители и активисты городских организаций / Фото: Василиса Чернявская / Вечерняя Москва

Россия, Москва, природно-исторический парк Измайлово Карта всех событий

В понедельник, 19 сентября, в Комплексе городского хозяйства подвели итоги прошедшего фестиваля «Город — детям». Организованный в парке «Измайлово» праздник посетили ребята из десяти детдомов.

На один день парк «Измайлово» стал детским городком. Гостей встречали духовой оркестр «Мелодии зеленых аллей», ростовые куклы известных мультипликационных персонажей, ходулисты и артисты цирка.

А участники молодежных советов столичных предприятий, подведомственных Департаменту жилищно-коммунального хозяйства, организовали различные активности, конкурсы и мастер-классы для воспитанников детских домов и ребят из малообеспеченных семей. Присоединиться к яркой акции могли все желающие.

В белых шатрах проводятся разнообразные образовательно-развлекательные мероприятия. Например, ребятам предлагают научиться азам японского искусства оригами и из листа бумаги сотворить небольшое чудо — превратить белый прямоугольник в журавля, зеленый — в лягушку, голубой — в дракончика. А украсить их можно разноцветными стразами.

— Вот эти яркие синие стразики — это глазки для моего журавлика, — рассказывает маленькая Карина, старательно клея яркие бусинки к бумаге.

Не все дети, кстати, могут выполнять даже самые простые задания. Однако получить положительные эмоции для них — это самая важная задача.

— Мы привезли восемь так называемых «тяжелых» детей. У них диагностированы различные нарушения и расстройства, — рассказала учитель-дефектолог ГБУ Центр содействия семейному воспитанию «Сколковский» Ольга Зотова. — Однако с каждым мы занимаемся, не теряя надежды на то, что ребятам будет интересна жизнь и ее самые разные проявления.

По словам Ольги Зотовой, подобные мероприятия способствуют социализации детей. С помощью взрослых они раскрашивают, лепят, пробуют самостоятельно мастерить.

Кстати, на выездные мероприятия воспитанники детдомов выезжают достаточно часто. Ведь подобные мероприятия помогают ему узнать мир вокруг себя гораздо лучше. Выставки, прогулки по парку, посещение аттракционов — все это входит в программу комплексной реабилитации таких «тяжелых» детей и добавляют им положительных эмоций.

— Если приглашают на фестивали и праздники, всегда привозим ребят. Потому что здесь они учатся взаимодействовать с людьми. Пока к самостоятельной жизни мы смогли адаптировать одного ребенка — он теперь живет не в интернате, а отдельно, — рассказывает Ольга Зотова. — Мы созваниваемся, поддерживаем его как можем, узнаем о текущих делах и успехах.

На празднике в парке «Измайлово» дети познакомились с правилами раздельного сбора отходов, делали кормушки для птиц, учились высаживать растения.

— Мы показали ребятам, как можно устроить небольшой сад на подоконнике, — рассказала ведущий специалист информационных технологий ГБУ «Озеленение» Маргарита Письмерова. — Как подобать растения, как ухаживать за домашним флорариумом.

Также ребята узнали много нового о работе специалистов жилищно-коммунального хозяйства столицы. Причем в игровой форме. Например, во время рассказа про раздельный сбор мусора ребятам нужно было кинуть кубики с цифрами и сделать столько шагов по специальной игровой карте, сколько выпало цифр. А на каждом шагу детей ждали испытания — вопросы об окружающей среде и влиянии мусора на нее. Ребятам пришлось ответить, сколько разлагается алюминиевая банка, как долго может пролежать батарейка в земле, какой урон она нанесет природе и так далее.

Юные москвичи также смогли насладиться яркой праздничной программой: посмотреть шоу световых барабанов, уличные спектакли, выступления цирковых артистов, творческих коллективов и костюмированный парад персонажей сказок и мультфильмов.

— Мне понравились «Бременские музыканты», — улыбнулся десятилетний Дима. — Хочу петь так же, как они.

Эстафету субботнего праздника «Город — детям!» в парке «Измайлово» в воскресенье подхватил парк «Кузьминки-Люблино». За два выходных,17 и 18 сентября, мероприятия посетили около двухсот воспитанников столичных детских домов.

Помимо развлекательной и познавательной программы, ребят ждали аттракционы и вкусная полевая кухня, сладости, шоколадный фонтан, горячий чай и другое.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вячеслав Торсунов, руководитель Департамента ЖКХ Москвы:

— Активное участие в организации праздника приняли активисты нашего Молодежного совета. Они всегда уделяют особое внимание юным москвичам. Волонтеры помогают детям, которые проходят лечение в Морозовской больнице, воспитываются в детдомах или малообеспеченных семьях. Они организуют благотворительные акции, флешмобы, благодаря которым малыши начинают верить в чудо. Надеюсь, праздник станет доброй традицией.