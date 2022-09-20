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Мобильные пункты вакцинации: где сделать прививку, что для этого нужно и какие есть противопоказания

Марьяна Шевцова

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Мобильные пункты вакцинации: где сделать прививку, что для этого нужно и какие есть противопоказания
Врачи общей практики Екатерина Ефремова и Павел Романов ждут желающих сделать прививку от гриппа около мобильного пункта вакцинации рядом со станцией метро «ЦСКА» Большой кольцевой линии / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Красная площадь, 3 Карта всех событий

В понедельник, 19 сентября, в Москве заработали мобильные пункты вакцинации от гриппа. Корреспондент «Вечерней Москвы» узнала, где можно сделать прививку, что для этого нужно и какие есть противопоказания.

Всего в столице открылось 15 мобильных пунктов вакцинации от гриппа около наиболее посещаемых станций метро, Московского центрального кольца, железнодорожных вокзалов. Впервые в этом году привиться от гриппа можно в ГУМе. Такой выездной формат хорошо зарекомендовал себя — ежегодно в мобильных пунктах вакцинируются сотни тысяч горожан.

— Именно прививка является самой надежной защитой от гриппа, — отметил заведующий отделением общей врачебной практики городской поликлиники № 62 Андрей Рождественский. — Важно понимать, что грипп может протекать у человека гораздо сложнее, нежели обычное ОРВИ. Среди симптомов гриппа — повышение температуры тела до 39–40 градусов, озноб, ломота в мышцах, сильные головные боли.

По словам врача, грипп нередко осложняется пневмонией и отитами, которые даже могут привести к потере слуха.

— Поэтому крайне важно сделать прививку, чтобы не допустить каких-либо осложнений, — подчеркнул Андрей Рождественский.

Привиться в мобильном пункте очень просто. С собой, пояснил медик, нужно взять только паспорт и полис обязательного медицинского страхования, на месте заполнить анкету, а затем пройти процедуру.

— Мы обязательно проводим осмотр всех пациентов перед вакцинацией, уточняем, нет ли у них противопоказаний — обострение хронических заболеваний или признаки ОРВИ. Если все в порядке, то делаем прививку, — рассказала врач общей практики, работающая в мобильном пункте вакцинации на станции метро «ЦСКА», Екатерина Ефремова. — Весь процесс занимает не больше 10–15 минут.

Уже в первый же день работы мобильных пунктов оказалось довольно много желающих защититься от гриппа. Москвичка Анна Соколова решила пройти вакцинацию у станции метро — по пути на работу.

— Делаю прививку каждый год уже много лет. И вся моя семья вакцинируется тоже. Мы ни разу не болели серьезно, а если и были какие-то симптомы гриппа, то болезнь протекала в легкой форме, — поделилась она. — Чувствую себя замечательно. Так что всем тоже очень рекомендую защититься!

В Департаменте здравоохранения Москвы также подчеркнули, что за последние годы в столице не зарегистрировано ни одного случая тяжелых осложнений гриппа среди тех, кто сделал прививку.

— Вакцинация проводится инактивированными вакцинами, которые не содержат живого вируса и не могут привести к заболеванию. Каждый год вакцины разрабатываются по единой рекомендации Всемирной организации здравоохранения именно против тех штаммов, которые будут наиболее распространены в этом сезоне, — уточнил Андрей Рождественский.

СПРАВКА

В Роспотребнадзоре рекомендуют обязательно вакцинироваться людям из групп риска. Особенно тяжело переносят грипп дети и пожилые люди, для этих возрастных групп очень опасны осложнения, которые могут развиться во время заболевания. Дети болеют гриппом тяжело, потому что их иммунная система еще не встречалась с данным вирусом, а для пожилых людей, так же, как и для людей с хроническими заболеваниями, вирус опасен по причине ослабленной иммунной системы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития:

— В этом году мы постарались сохранить все полюбившиеся москвичам форматы вакцинации от гриппа — это мобильные точки и поликлиники, вновь открыли пункты у некоторых станций метро, Московского центрального кольца и железнодорожных станций.

Вскоре откроем онлайн-запись на прививку в поликлиниках — горожане смогут выбрать подходящий слот и сэкономить свое время. Подчеркну, на выработку иммунитета после вакцинации уходит примерно две недели и нужно успеть привиться не в пик сезона гриппа, а заранее.

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