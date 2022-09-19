Грипп, ангина и не только: врач рассказала, от каких простудных заболеваний можно умереть

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Коронавирусная инфекция при острых фазах нередко заканчивается летальным исходом. Однако далеко не только COVID-19 может иметь такую разрушительную для организма силу. Оказывается, грипп и иные простудные заболевания при отсутствии должного лечения могут спровоцировать обострение болезни и последующую смерть. О каких недугах идет речь, «Вечерней Москве» рассказала врач-терапевт Лариса Александрова.

По словам эксперта, грипп, как и любое другое заболевание, имеет свои стадии. И многие не подозревают, что при отсутствии лечения смертельный исход может наступить уже на третий день болезни:

— От гриппа можно умереть за три дня, если наступает стадия молниеносной или гипертоксической формы пневмонии. Она обусловлена бурным развитием инфекционно-токсического шока. В результате этих процессов у человека может развиться сердечно-сосудистая недостаточность, отек головного мозга или легких. А впоследствии и летальный исход.

Смерть может наступить и при ангине, когда возникают осложнения. И самым опасным последствием, по словам врача, является инфекционно-токсический шок.

Данное патологическое состояние характеризуется нарушением функционирования всех органов человека в связи с попаданием в кровь токсинов и бактерий. Эксперт уточнила, что смертность от упомянутого диагноза составляет почти 50 процентов от общего числа заболевших:

— При инфекционно-токсическом шоке, который вызван ангиной, нарушаются системное кровообращение, дыхательная деятельность, нервная система, процесс свертываемости крови тоже осложняется.

Однако самым неблагоприятным исходом из всех, как считает врач, является возникновение сепсиса на фоне развития бактериальной инфекции:

— Когда человек болеет, иммунитет резко падает и, помимо основного недуга, есть риск развития бактериальной инфекции. Так очень часто происходит при коронавирусе, например, когда пациент занимается самолечением и несвоевременно обращается за профессиональной медицинской помощью.

Однако сепсис может возникнуть и при гриппе, любых осложнениях ОРВИ, ангине и иных простудных недугах, заметила медик:

— Сепсис — это синдром генерализованной воспалительной реакции, возникающий в результате попадания инфекции в организм.

По словам собеседницы «ВМ», уровень летальности от сепсиса колеблется в пределах от 30 до 50 процентов. Именно этот диагноз чаще всего становится причиной смерти. В результате сепсиса у пациента наблюдается нарушение работы всех жизненных органов и происходит заражение крови, заключила Александрова.