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Токсины и смертельная черная плесень: врач назвала самые опасные для здоровья человека зоны в квартире

Рафаэль Залян

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Общество
Токсины и смертельная черная плесень: врач назвала самые опасные для здоровья человека зоны в квартире
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Многие люди считают свое жилище островком безопасности, где можно расслабиться и забыть о городской суете, погрузиться в мир покоя и блаженства. Вот только далеко не каждый уголок квартиры может быть так безопасен, как некоторые полагают. Оказывается, даже в квартире достаточно закромов, которые таят опасность. И это в первую очередь источники болезней, которые можно с легкостью подцепить, особенно если вы не большой любитель порядка и влажной уборки. «Вечерняя Москва» узнала, какие зоны вашего дома могут навредить здоровью.

По словам врача-дерматовенеролога Светланы Яковлевой, самой грязной комнатой является ванная:

— Сомневаюсь, что все регулярно проводят влажную уборку с применением средств, содержащих хлор, поэтому крайне не рекомендую щеголять в ванной комнате без защитной обуви, так как грибки любят влажные, сырые и незасветленные зоны, уголки комнаты, потолок, верхнюю и нижнюю зоны стены, куда сложно дотянуться.

По словам эксперта, соприкосновение с грибками может вызвать развитие онихомикоза — заболевания ногтей. В то же время плесень, которая появляется на любых поверхностях в вашем жилище, — еще один опасный источник болезней, предупредила эксперт:

— Дело все в том, что плесень вырабатывает специфические токсины и они вместе со спорами могут проникнуть в вашу легочную ткань, засесть там и спровоцировать появление таких заболеваний, как астма и пневмония.

Особенно опасна, по словам эксперта, черная разновидность плесени: она намного «ядовитее», чем другие варианты.

— У «рисовых» народов (Китай, Япония), когда в доме появлялась черная плесень, такое жилище сжигали. Так как черная плесень приносила с собой смерть, — пояснила эксперт.

Серьезные кожные заболевания можно подхватить от загрязненных поверхностей унитаза, его ободка, а также раковины:

— Если вы посещаете уборную, старайтесь избегать контактов голой кожи с унитазом, даже если вы ее минуту назад отдраили с губкой и тряпкой. Остатки бактерий или химических средств, которые вы нанесли, могут вызвать раздражение кожных покровов.

К самым грязным местам врач также причислила дверную ручку туалета, ручку входной двери в жилище и кран. На каждый сантиметр площади поверхности этих предметов приходится до нескольких тысяч микробов.

По словам специалиста, если после прикосновения к ручке двери, крану и иным местам, которые часто трогают другие члены семьи или чужие люди, не обработать антисептиком руки и загрязненные зоны, то есть шанс подцепить кишечные инфекции, передающиеся от больного человека к здоровому через загрязнение рук, — гепатит А или ротавирус, а также дерматит, заключила врач.

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