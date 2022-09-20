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В Москве завершился дополнительный период ОГЭ

Марьяна Шевцова
Город
В Москве завершился дополнительный период ОГЭ
Фото: АГН «Москва»

Дополнительный период сдачи ОГЭ завершился в Москве, сообщили 20 сентября в Департаменте образования и науки Москвы.

В нем приняли участие более 8 тысяч человек. Дополнительный период ОГЭ в Москве проходил почти весь сентябрь. 5 сентября девятиклассники сдавали экзамен по математике, 8 — по русскому языку, 12 — по физике, истории, биологии и географии, 15 — по литературе, обществознанию, химии и иностранным языкам. Резервные дни проводились с 20 по 24 сентября.

— Чтобы получить аттестат об основном общем образовании, девятиклассникам надо было успешно сдать четыре экзамена: два обязательных — по русскому языку и математике — и два по выбору. Участники с ограниченными возможностями здоровья могли участвовать в экзаменах только по обязательным предметам, — рассказал первый заместитель директора Московского центра качества образования Андрей Постульгин.

Ознакомиться с результатами экзаменов участники смогут в своей образовательной организации или в личном кабинете на Официальном портале Мэра и Правительства Москвы (mos.ru).

Ознакомиться с примерными сроками публикации результатов и условиями подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами можно на сайте Регионального центра обработки информации города Москвы (РЦОИ) в разделе «ГИА-9 ОГЭ-ГВЭ / Расписание экзаменов».

Подробнее о государственной итоговой аттестации в Москве можно узнать по телефону: +7 (499) 653-94-50 или на официальном сайте Регионального центра обработки информации.

В этом году выпускные экзамены для девятиклассников проводились в три этапа: первый этап – досрочный период (с 21 апреля по 17 мая), далее был основной — с 19 мая по 9 июля и дополнительный — с 5 по 24 сентября.

Сдать экзамены могли выпускники, не имеющие академической задолженности, в полном объеме выполнившие учебный план и успешно прошедшие итоговое собеседование по русскому языку.

Самыми популярными предметами по выбору у девятиклассников в этом году стали обществознание и информатика. Их выбрали свыше 50 тысяч и 38 тысяч участников соответственно.

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