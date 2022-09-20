Операционные разместят под вертолетными площадками

Москвич Тагир Амрахов (слева) накануне выписки из больницы общается со своим лечащим врачом Андреем Макаревичем — сердечно-сосудистым хирургом НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, который дает пациенту рекомендации для наиболее быстрого восстановления после операции / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Большая Сухаревская площадь, 3с21 Карта всех событий

В среду, 21 сентября, из НИИ имени Склифосовского выписывают пациента, которому быстро и оперативно сделали сложнейшую операцию. Скоро их будут делать в новых стационарных комплексах скорой помощи.

В НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского оказывают помощь пациентам с тяжелыми травмами, экстренными патологиями. У сотрудников этого стационара накоплен огромный опыт спасения людей с самыми сложными заболеваниями. Недавно врачи «Склифа» провели еще одну сложную операцию — удалили аневризму, занимавшую почти всю брюшную полость.

На момент обращения 64-летний Тагир Амрахов уже испытывал сильные боли. Мультидисциплинарная бригада врачей провела обследование и назначила экстренную операцию, во время которой хирурги под руководством профессора, заведующего научным отделением неотложной сосудистой хирургии Игоря Михайлова обнаружили разрыв этой гигантской аневризмы.

— Это крайне опасное состояние, которое приводит практически в 100 процентов случаев к летальному исходу в случае разрыва в брюшную полость, — пояснил Михайлов. — Но пациенту повезло: разрыв оказался двухэтапным, то есть аневризма порвалась в одном месте, и кровь попала только в забрюшинное пространство.

Сейчас Тагир Амрахов чувствует себя замечательно и очень благодарен врачам.

— Они спасли меня! Спасибо им огромное, — сказал он.

Совсем скоро в Москве откроются шесть стационарных скоропомощных комплексов в разных округах, где пациенты смогут получить качественную экстренную помощь. Такой комплекс строится и на базе «Склифа». Его главной особенностью станет работа по новому стандарту: это позволит повысить качество, скорость и эффективность оказания медицинской помощи. Потоки пациентов на входе будут распределяться по принципу триаж, а работа внутри выстроится по принципу «врач — к пациенту». Кроме того, все комплексы будут оснащены суперсовременным оборудованием: будет почти 60 высокотехнологичных операционных, часть из которых — уникальные гибридные. Кроме того, везде будет реализован принцип пациентоориентированности благодаря работе социальных координаторов.

— Наш комплекс будет оснащен суперсовременной техникой. Все это позволит проводить диагностику даже при сложной патологии. Мы сможем оказать полный цикл медобследования внутри одного здания — перевозить пострадавших между корпусами не потребуется, — подчеркнул заместитель главного врача НИИ СП им. Н. В. Склифосовского по экстренной помощи Фархад Навзади.

Основная идея — не потерять время — учитывалась даже при проектировке здания. Самый яркий пример — это новая вертолетная площадка на крыше здания, с нее пациентов можно доставлять прямо в операционные.

ЦИТАТА

Сергей Собянин, мэр Москвы:

— В следующем году в шести ведущих больницах Москвы будут введены новые скоропомощные корпуса. В них будут современные операционные, реанимация, вертолетные площадки. Локации выбирали так, чтобы доставить пациента из любой точки города в считаные минуты.