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Ждут забытые игрушки: что оставляют пассажиры в метро и как вернуть свои вещи

Василиса Чернявская 

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Город
Ждут забытые игрушки: что оставляют пассажиры в метро и как вернуть свои вещи
Фото: АГН Москва

Более сорока плюшевых уточек забыл один из пассажиров городской подземки. 19 сентября в столичном Департаменте транспорта рассказали, какие еще вещи в последнее время оставляли в метро и как жители города могут их вернуть.

Сорок плюшевых игрушек обнаружили на одной из станций Люблинско-Дмитровской линии метро. Теперь «потеряшки» ожидают своего владельца на складе забытых вещей на станции «Котельники».

— Забрать уток домой вы сможете после предъявления паспорта, — обратились в столичном Дептрансе к владельцу плюшевых игрушек. — Также нужно указать день, станцию и подробно описать забытые игрушки.

При обнаружении оставленных предметов дежурный по станции в присутствии сотрудника Управления внутренних дел проводит опись содержимого. Данные заносятся в специальный бланк. Далее забытый предмет вместе с бланком передают на Склад забытых вещей. Там уже содержимое проверяют в соответствии со списком. Срок хранения вещей ограничен — ждать своих владельцев они могут максимум полгода.

— Все найденные предметы, кроме документов (их передают в УВД метрополитена), поступают на один из трех складов забытых вещей на станциях «Котельники», «Деловой центр» и «Черкизовская», — сообщили в Дептрансе. — При получении своей вещи пассажир обязательно предъявляет документ, удостоверяющий личность, и заполняет заявление.

Пассажиры забывают в метро самые разные вещи. Документы, сумки и чемоданы ежегодно возглавляют топ «потеряшек». Но есть и необычные находки: матрас, удочка, гармонь, стетоскоп, седло велосипеда, радиостанция «Союз», квадрокоптер, карманные часы и «Тетрис».

Ждут забытые игрушки: что оставляют пассажиры в метро и как вернуть свои вещи Фото: Unsplash

Если в метро оставляют вещи на сиденьях в вагонах, то в составах Московского центрального кольца пассажиры, как правило, кладут их на верхние полки.

В соцсетях есть группы, посвященные найденным в метро вещам. Свои вещи можно обнаружить также и с их помощью. На днях в одном из сообществ рассказали о необычной находке.

— На станции метро «Водный стадион» найден кот. Бегал по платформе. На шее розовый ошейник без контактной информации. Оставили пока у себя, ищем хозяина, — поделилась москвичка Татьяна Белоногова.

А летом на станции «Бульвар Рокоссовского» кто-то забыл клетку с лисой.

— Мы передали ее в приют благотворительного фонда защиты животных «БИМ», — отметили в Дептрансе.

В среднем за день пассажиры оставляют 30 предметов. Реже всего это происходит летом.

КСТАТИ

Пассажиры, забывшие вещи в метро, могут позвонить +7 495 539-54-54 (3210 с мобильного телефона), написать в чат-бот Александра, создать обращение в приложении «Метро Москвы».

ЦИФРА

22 тысячи вещей забыли в прошлом году на станциях столичного метро, согласно данным Дептранса.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

Для получения забытых на МЦД-1 вещей нужно обратиться на склад на станции «Деловой центр» Большого кольца, а на МЦД-2 — на склад на станции «Котельники».

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