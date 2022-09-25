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Вот он какой, памятник чудной: самые необычные монументы столицы

Дарья Завгородняя
Динара Кафискина

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Эксклюзивы ВМ
Город
Вот он какой, памятник чудной: самые необычные монументы столицы
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

В столичном «Парке Легенд» установили памятник вратарю в честь легендарного хоккеиста Владислава Третьяка. Монумент тут же вызвал ажиотаж: москвичи не оценили креатив автора, посчитав его «ужасающим». Нужны ли столице необычные памятники и статуи? «Вечерка» расспросила об этом архитектора–дизайнера Ларису Золотову.

— Городская скульптура — важная часть облика города. Она создает уют, делает более комфортной среду. В СССР уют и комфорт граждан не были в приоритете. А в 2000-е все изменилось, и скульптура стала возвращаться во дворы и на улицы. Но любое изображение, в том числе скульптурное, должно гармонично вписываться в окружающую обстановку. Его должно быть интересно разглядывать.

В 2000-е Москву наводнили произведения жанровой скульптуры: на улицах и во дворах районов «вырастали» матрешки, колобки, нелепые и зачастую уродливые фигурки. Впоследствии их убрали, в частности, из-за того, что изготовлены они были некачественно и не смогли устоять перед капризной столичной погодой. Однако жанровая скульптура должна быть в Москве, особенно на окраинах, где много серой типовой застройки. В теплое время года ландшафт «расцвечивает» зелень, но в холодный период нужны стабильные элементы декора, не зависящие от времени года и повышающие качество зрительных впечатлений горожан, а значит, и качество жизни.

Бесценный сырок

Бронзовые ворона и лисица из басни Крылова сидят в обнимку перед зданием московского завода плавленых сыров с 2005 года (улица Руставели, 14). В лапах персонажи держат 200-килограммовый брикет знаменитого плавленого сырка. Конкурс на исполнение скульптуры был солидный. В итоге арт-объект создала целая группа авторов — художница Марина Лескова, скульпторы — отец и сын Салават и Сергей Щербаковы.

Пятая точка

Лестницу в Нескучном саду на Пушкинской набережной (сад является частью Парка культуры и отдыха имени Горького) с 1936 года украшает фигура пловчихи, готовящейся к прыжку — автор Ромуальд Иодко, создатель нескольких столичных «девушек с веслом». У многих поколений москвичей эта спортивная скульптура вызывает неоднозначные эмоции, поскольку статуя установлена так, что взгляд людей, спускающихся к набережной, упирается именно в пятую точку спортсменки.

Вратарь из фильма ужасов

Памятник вратарю установлен 13 сентября к 70-летию легендарного голкипера, президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка в московском «Парке Легенд» около Музея хоккейной славы. Третьяку подарок понравился, однако у большинства зрителей фигура вызвала ассоциации с персонажами фильмов ужасов — из-за старинной хоккейной маски на лице, которая выглядит устрашающе.

Какая любовь, такое и дерево

Парк «Хамовники» на Фрунзенской набережной с 2004 года украшает скульптура «Дерево любви». В кроне растения можно разглядеть лица мужчины и женщины, а все вместе похоже на некий гибрид человека и дерева.

Мужчина–шаурма

Композиция 1990 года около станции метро «Ясенево» символизирует крепкую семью, по замыслу ваятеля Александра Бурганова. Одна из статуй называется «Полет» и изображает как бы летящих ребенка и мужчину, но при этом обе фигуры насажены на металлический штырь. В народе конструкцию прозвали «Шаурма для каннибала».

Большая глина на Болотной

Кто не слышал о «Большой глине № 4» — создании швейцарского скульптора Урса Фишера, которое украшает Болотную набережную в столице с августа 2021 года! «Большая кучка», как ее обозвали москвичи. Гигантское нагромождение комьев глины символизирует муки творчества художника, когда он замышляет новое произведение.

Вот он какой, памятник чудной: самые необычные монументы столицы Фото: Михаил Колобаев / Вечерняя Москва

И тут конь застрял...

Памятник российской интеллигенции установлен в 2004 году у Музея Андрея Сахарова на Земляном Валу. Авторы сочли, что тяжелую судьбу советских интеллектуалов, пострадавших в сталинских лагерях, лучше всего символизирует конь Пегас, застрявший в ржавой арматуре. Зрителям затея не очень понравилась.

Георгий остался без меча

Георгий Победоносец авторства Зураба Церетели воздвигся в 1995 году у подножия монумента Победы на Поклонной. Святой Георгий — покровитель Москвы и вечный символ победы добра над злом. Однако в сюжете есть некоторые нестыковки: святой держит в руках тонкое копье, а шея змея, которого он попирает, порублена явно более серьезным оружием, например, мечом. Эта несостыковка очень смущает москвичей.

Курьер мчится

Эпидемия коронавируса оставила москвичам напоминание о себе в виде памятника курьеру на территории «Товарищества Рябовской мануфактуры» в Холодильном переулке. Арт-объект установлен летом 2020 года по инициативе нескольких российских компаний, которые решили отблагодарить доблестных работников доставки. Автором стал скульптор Алексей Гарикович. Постамент украшен надписью: «Тем, кто сделал самоизоляцию возможной».

Ленин на колесах

Неподалеку от Ленинградского вокзала (Комсомольская пл., 3/36) расположен уникальный памятник вождю пролетариата, один из интереснейших образцов русского авангарда. Постамент скульптуры представляет собой хитрую конструкцию на колесах от паровоза. Изготовлено произведение скульптором Исааком Менделевичем. Задумка вроде и не абсурдная, но все равно постамент не получил должного признания.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алекс Громус, архитектор:

— Городские статуи узнаваемы, многие любимы — памятник огурцу в Луховицах, скульптура отдыхающего в Анапе, в Твери можно посидеть на скамейке с Михаилом Кругом, в Ижевске есть памятник пельменю, а в Москве хочется отметить скульптуру возле входа в Цирк Юрия Никулина — всегда возникает желание воспользоваться приглашением Балбеса и сесть в кабриолет.

Есть, конечно, и казусы. Например, знаменитая Аленушка в Нововоронеже оскорбляет любые эстетические чувства. Благодаря возмущению горожан и гостей это «чудо» заменили на действительно привлекательную скульптуру. Фигура вратаря у Музея хоккейной славы в Москве — это хорошо, но изображение далеко от правды.

В СССР не было ни таких масок, ни такой длины волос. А ворота слишком маленькие для профессионального стадиона. У Третьяка была фирменная маска — лисий (кошачий) глаз, разработанная им самим и ставшая его визитной карточкой. Скульптура ничего общего не имеет с Третьяком.

автор Москва Скульптура Памятники
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