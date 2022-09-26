Давайте знакомиться: как программа «Сделано в Москве» помогает столичным брендам рассказать о своих товарах

Бренд-менеджер столичной компании по производству вкусных и полезных сладостей, снеков и выпечки Светлана Карпенко демонстрирует готовую продукцию, познакомиться с которой можно на платформе «Сделано в Москве» / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

26 сентября в Департаменте предпринимательства и инновационного развития столицы сообщили, что к программе «Сделано в Москве» присоединились уже более 150 производителей.

Сегодня на территории города работают более трех тысяч компаний, которые производят качественную и востребованную жителями продукцию. Продвижением московских брендов занимались и раньше, но с введением западных санкций эта задача стала еще актуальнее. Правительство Москвы стремится сформировать культуру экономического патриотизма, чтобы покупать и использовать московские товары стало модно и удобно для горожан.

Программа «Сделано в Москве» как раз призвана познакомить жителей столицы с продукцией, которую выпускают локальные производители. Ведь изделия и вещи, которыми мы пользуемся, нередко производятся буквально на соседней улице, при этом чаще всего они не уступают по качеству зарубежным.

— Никаких длительных экспертиз и сбора многочисленных документов при подключении брендов к платформе «Сделано в Москве» нет, — рассказал оператор программы Алексей Аксенов. — Достаточно быть московским производителем и подать заявку онлайн на сайте программы. В ней нужно указать название предприятия, ИНН и адрес производства. С заявителем свяжутся менеджеры, которые помогут подготовить информацию о продукции для участия в программе и проконсультируют по всем вопросам. Весь процесс занимает два-три рабочих дня.

Аксенов добавил, что участники программы получают возможность бесплатно размещать товары на платформе и рассказывать о своей продукции в наружной рекламе, на интернет-площадках и в средствах массовой информации.

Кроме того, товары московского производства планируется выделить в отдельные секции на популярных маркетплейсах.

Участником программы уже стал московский производитель вкусных и полезных сладостей, снеков и выпечки. По словам генерального директора компании Ренаты Ямбаевой, главной концепцией бренда является популяризация здорового образа жизни и правильного питания.

— В нашем печенье, карамели, кремовых десертах нет продуктов животного происхождения, рафинированного сахара, белой муки. Искусственные красители, ароматизаторы и консерванты тоже не используем. А сладкими десерты получаются за счет сиропа топинамбура, — поделилась она.

Рената Ямбаева подчеркнула, что рада появлению ее бренда на платформе «Сделано в Москве».

— Мы молодая компания, и нам важно продвижение продукции на всех возможных площадках, — сказала она. — Здорово, что город поддерживает нас. Мы также получали грант на приобретение оборудования.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Среди разнообразных компаний, которые представлены сегодня на платформе «Сделано в Москве», 56 брендов одежды и обуви, 17 производителей товаров для детей, 6 компаний, специализирующихся на аксессуарах, и 9 — на создании украшений. Предметы интерьера выпускают 11 брендов, еду производят 23 компании, косметику — 11, а спортивные товары делает 1 бренд.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Фурсин, руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы:

— Площадка «Сделано в Москве» помогает продвигать локальных производителей и выступает своеобразной онлайн-витриной московских брендов одежды, продуктов питания, предметов декора, детских товаров, ювелирных украшений. Этот перечень постоянно расширяется. «Сделано в Москве» помогает найти новых клиентов и увеличить продажи, а покупателям — узнать о новых брендах, которые производятся в столице. На сайте уже доступно более полутора тысяч товаров, произведенных в Москве, от более чем 150 брендов.