Ученики космических классов изучают устройство Вселенной

Преподаватель физики и астрономии «Школы Марьина Роща им. В. Ф. Орлова» Дмитрий Ярцев, ученики 10-го космического класса Александр Саберов и Григорий Федорович вместе с куратором класса Татьяной Пьянковой (слева направо) изучают глобус Марса / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

На северо–востоке Москвы в «Школе Марьина Роща имени В. Ф. Орлова» в этом учебном году открылся космический класс. 27 сентября «Вечерняя Москва» узнала, как обучают будущих инженеров.

Космические классы в столичных школах в этом году открылись впервые. Они существуют в рамках инженерного, кадетского и академического направлений предпрофессионального обучения.

— У нас в школе уже был ранее инженерный класс, а в этом году мы решили открыть космический, потому что считаем это направление очень перспективным, — поделилась куратор космического класса «Школы Марьина Роща» Татьяна Пьянкова. — Мы считаем, что стране необходимы научные кадры, которые мы можем воспитать у нас.

По ее словам, космический профиль вызвал большой интерес у детей.

— Был конкурсный отбор. В итоге поступили в десятый космический класс только 20 ребят, — добавила она.

Прежде всего обучение по этому профилю отличается углубленным изучением профильных предметов — математики, информатики и физики. В расписании на них выделено больше времени.

— Есть у нас и новые дисциплины, такие как геоинформатика и инженерия космических систем, — поделилась Татьяна Пьянкова. — Их преподают и наши педагоги, и аспиранты профильных вузов.

Часть уроков у школьников будет проходить в Музее космонавтики на ВДНХ. Кроме того, в течение учебного года они будут работать над собственными научными проектами и даже поучаствуют в конкурсе ракетостроения.

— Мы будем конструировать ракеты из подручных материалов. В школе есть ИТ-полигон, на котором ребята смогут собрать как сам каркас летательного аппарата, так и техническую начинку, благодаря которой он будет взлетать, — рассказал классный руководитель космического класса, учитель физики и астрономии Дмитрий Ярцев.

Но перед тем как сделают свою ракету, десятиклассники сначала познакомятся со строением реальных космических кораблей.

— Будем изучать с ребятами всю механику, траекторию движения планет, баллистику. В рамках основного курса физики это тоже проходят, но очень поверхностно, хотя тема достаточно интересная, — отметил Дмитрий Ярцев.

Изучать нашу Вселенную и другие миры мечтает 15-летняя Анастасия Данилова. Школьница выбрала космический класс, потому что интересуется этой темой с детства.

— Обожаю разглядывать звездное небо летом на даче, у меня даже есть телескоп, — рассказала она. — А еще мне нравится рассматривать Луну. В телескопе есть функция фотосъемки, и у меня уже собралась целая коллекция снимков Луны в разных фазах.

А вот 16-летний Григорий Федорович хотел бы сделать важное космическое открытие.

— В МИРЭА, с которым сотрудничает наша школа, можно было выбрать дополнительный курс, и я решил изучать лазерные технологии и технологии «Звездных войн». Считаю, что лазер недооценен, и я хотел бы создать научную разработку с его применением, — поделился он.

Еще один ученик, 16-летний Александр Саберов, планирует стать инженером, возможно, пойдет работать именно в космическую отрасль. Эту же профессию выбрала его одноклассница Виталия Кнутова.

— Полететь в космос я бы не хотела, лучше буду помогать на земле проектировать и запускать ракеты, — сказала школьница.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Наталия Киселева, заместитель руководителя Департамента образования и науки Москвы:

— В рейтингах поступающих выпускники предпрофессиональных классов занимают ведущие строчки. Большинство продолжает обучение в вузе в соответствии с выбранным профилем. Отмечаем высокий показатель результативности не только подготовки к экзаменам, но и самоопределения в профессии. За время развития проекта выросло число ребят, которые поступают в ведущие вузы.