Сыграем джаз с Шекспиром: главные театральные премьеры октября

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Столичные театры начали новый сезон и обновляют свой репертуар. «Вечерняя Москва» собрала главные премьеры октября, которые заставят задуматься, улыбнуться или помогут взглянуть на мир иначе.

«Поцелуй. Конармия»

Режиссер Денис Азаров

— Театр на Таганке, основная сцена

1 октября

Спектакль по мотивам рассказа «Поцелуй» Исаака Бабеля из сборника «Конармия». Много хореографии и пластики, мало слов. Основная тема — как сохранить себя и любовь, когда мир рушится. В ролях: Павел Левкин, Дарья Авратинская, Филипп Котов и другие.

«ШЕКСПИРГАМЛЕТ»

Режиссер Евгений Марчелли

— Театр имени Моссовета, основная сцена

1 октября

Сценическая версия Евгения Марчелли «Гамлета» Шекспира в переводе Морозова. В описании значится: Семья. Трагедия. Две части. Ждем оригинального осмысления истории про принца датского, преступление и расплату, долг и честь. В ролях: Кирилл Быркин, Александр Филиппенко или Юрий Беркун, Евгения Крюкова и другие.

«История одной комнаты»

Хореограф Артем Игнатьев

— Театр «Балет Москва», сцена на Новослободской «Школы драматического искусства»

1 и 2 октября

Мистический альманах событий, которые происходят с совершенно разными людьми в одном абстрактном и стерильном помещении. Переосмысление творчества польского аниматора Збигнева Рыбчинского. Об испытаниях, через которые человек проходит, и о поиске выхода из них.

«Кандид, или Оптимизм. Перезагрузка»

Режиссер Игорь Титов

— Мастерская Брусникина, пространство «Поле»

30 сентября, 1 и 2 октября

Мультимедийная рейв-оперетта Мастерской Брусникина совместно со студией Sila Sveta. В 2015-м эту пьесу поставила Елизавета Бондарь, и философа Кандида играл Игорь Титов, который теперь вернулся к постановке как режиссер.

Масштабное представление, где в финале все зрители окажутся на танцполе. В ролях: Софья Реснянская, Юлия Джулай, Сергей Ашарин, Мария Лапшина и др.

«Багровый остров»

Режиссер Федор Левин, режиссер-постановщик Евгений Писарев

— Театр имени Пушкина, основная сцена

12 и 13 октября

По одноименной пьесе Михаила Булгакова. По сюжету молодой драматург ждет, что судьбу его революционной драмы решит цензор, который очень торопится в отпуск, и главный режиссер решает экстренно провести генеральную репетицию. В ролях: Александр Матросов, Ирина Царенко, Александр Дмитриев, Никита Пирожков и другие.

«Новая оптимистическая»

Режиссер Константин Богомолов

— МХТ имени Чехова, основная сцена

1 октября

Сочинение Константина Богомолова по мотивам пьесы «Оптимистическая трагедия» Всеволода Вишневского. Трагикомедия. Судя по всему, околореволюционные события прошлого перенесут в нашу реальность. Порассуждают и о культуре. В ролях: Павел Ващилин, Игорь Верник, Вера Майорова, Игорь Миркурбанов, Александра Ребенок и многие другие.

«Джаз-комедия»

Режиссер Алла Решетникова

— Московский Губернский театр, большая сцена

20 и 21 октября

История одного выступления — так назвали жанр спектакля его создатели. Современная интерпретация ретрокомедий времен зарождения советского джаза про уличных музыкантов и певицу с афиши, творчество, любовь и то, чем за все это приходится платить. В ролях: Евгений Сыркин, Анна Снаткина, Григорий Фирсов, Диана Егорова.