Соблюдай тишину, еж готовится ко сну: колючие зверьки уходят в зимнюю спячку

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Россия, Москва, Измайловский парк культуры и отдыха Карта всех событий

Во вторник, 27 сентября, в Измайловском парке москвичка Алла Агафонова увидела ежей. Сейчас они активно готовятся к зимней спячке. «Вечерняя Москва» узнала, как вести себя при встрече с ежами.

Ежи начали готовиться к зимней спячке, в которую они впадут в первых числах октября. Продлится этот период до начала апреля. По словам кандидата биологических наук Василия Малыгина, ежей лучше не трогать ни в это время, ни в любое другое, ведь эти животные самодостаточные и не нуждаются в человеческом внимании.

— Если зверька разозлить, он укусит, и достаточно больно. Встретить ежей можно почти во всех лесопарках Москвы, но особенно их много в «Лосином Острове», Измайловском и Битцевском парках. Там для них идеальные условия обитания и большая кормовая база, — отметил зоолог.

Перед тем как впасть в спячку, ежи усиленно питаются, набирая запасы жира, ведь за зиму они сильно худеют.

— Многим из детства знакома картина — еж несет на своих иголках грибы и яблоки. Как бы не так! Ни яблоки, ни грибы ежи не едят. Эти животные насекомоядные, но запросто могут поймать и съесть мышь или лягушку, особенно после спячки. Днем ежи обычно спят, и увидеть их можно ночью. В это время зверьки выходят на охоту. В городе у них много еды, и они способны добыть ее сами, так что в дополнительной подкормке ежи не нуждаются, — подчеркнул Малыгин.

К спячке ежи подготавливают себе глубокую нору — не менее полутора метров, чтобы земля не промерзала.

— И если вдруг вы увидели животное в холодную погоду на улице, не стоит беспокоиться за него и нести домой. Ежи прекрасно зимуют в естественных условиях, — заключил эксперт.

ЦИФРА

128 дней длится зимняя спячка ежей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Василий Малыгин, доцент кафедры зоологии позвоночных МГУ:

— Сейчас в сети можно увидеть много объявлений о продаже ежей. И даже «в комплекте» со спальным мешочком. Но стоит отметить, что эта порода — алжирский пустынный еж. Такие животные меньше наших европейских ежей и не впадают в зимнюю спячку. Им необходимо тепло круглый год. Таких ежей можно держать как домашних питомцев, соблюдая необходимые правила.

Осторожно, лось!

27 сентября в сообществах жителей района Северный в социальных сетях появились видеозаписи, на которых видно, как дикий лось вышел из леса к людям и без опаски разгуливает вдоль Дмитровского шоссе.

Неожиданное появление сохатого запечатлели жители Северного на камеру своих смартфонов. Животное заметили возле дома № 124а по Дмитровскому шоссе, недалеко от места строительства будущей станции метро «Физтех».

По словам директора национального парка «Лосиный Остров» Рустама Якубова, приближаться к лосю сейчас опасно.

— Сейчас у них идет брачный период — гон, — рассказывает «Вечерке» эксперт. — В это время самец находится в поисках спутницы, а его поведение становится непредсказуемым.

Любой движущийся объект сохатый воспринимает как потенциального соперника. Если вы увидели или услышали лося поблизости — не подходите ближе чем на 50 метров.

Рустам Якубов отмечает: если животное опустило голову и прижало уши — это сигнал о том, что оно может напасть. Лучше отойдите и не беспокойте его.