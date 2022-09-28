Москвичка Алиса Кучкарова оценивает новую площадку в районе Метрогородок. В этом году там провели комплексное благоустройство пяти дворовых территорий и преобразили досуговую инфраструктуру в школе № 1246 / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

В Метрогородке завершилась программа комплексного благоустройства этого года. «Вечерняя Москва» узнала, как жители оценивают преображение района.

В этом году в Метрогородке местные власти преобразили сразу пять дворов. Особое внимание, конечно же, уделили детским площадкам, потому что их в районе немало. Специалисты полностью обновили игровое оборудование — установили новые горки, качели, аттракционы, а пространство вокруг площадок озеленили. Также во дворах были отремонтированы пешеходные дорожки, а у подъездов специалисты установили новые лавочки и мусорные баки. Все это делается для того, чтобы обеспечить жителям комфортную и, самое главное — безопасную среду.

Интересно, что развлечения на детских площадках теперь выглядят не просто современно, но и оригинально. Например, одна из каруселей по форме напоминает королевскую корону, поэтому дети с удовольствием и интересом катаются на ней. Расположена эта площадка недалеко от школы № 1246, где полностью обновили спортивную площадку и игровые зоны — преобразования коснулись внутренней территории образовательного учреждения.

— Район меняется на глазах. Я вожу ребенка в эту школу, и мы с большим удовольствием остаемся на несколько часов на детской площадке. Больше всего нравится полоса препятствий для тех, кто сдает нормы ГТО, — отметила местная жительница Диана Кравченко.

Также женщине очень нравится, что при благоустройстве специалисты позаботились о комфорте родителей — установили лавочки, где можно спокойно отдохнуть, ожидая, пока ребенок резвится в игровой зоне.

Не осталась в стороне и спортивная инфраструктура — прочные и модернизированные тренажеры уже пришлись по вкусу самым активным жителям. Так, 45-летний москвич Игорь Горелов регулярно приходит заниматься на обновленную площадку и проводит там достаточно много времени, приобщаясь к здоровому образу жизни.

— Тут у нас настоящий спортзал. Несмотря на то что сейчас прохладно, можно провести полный комплекс занятий. А перед этим — пробежаться в близлежащем лесу, благо здесь рядом находится нацпарк «Лосиный Остров», — говорит он.

Среди тренирующихся можно встретить и школьников старших классов. Например, ученица 10-го класса Алиса Кучкарова считает, что лучше позаниматься спортом, чем сидеть дома у компьютера.

— Я живу напротив школы, поэтому, чтобы потренироваться, мне достаточно выйти из дома, — объясняет она. — Мечтаю получить золотой значок ГТО, поэтому основательно готовлюсь к этому. Иногда прихожу сюда на тренировку и вечером. Таким образом отдыхаю после большого количества домашних заданий, — поделилась школьница.

Досуг девушки в районе не ограничивается одним посещением этой спортивной площадки. Очень часто она забирает из детского сада младшую сестру, поэтому они отправляются на небольшую детскую площадку возле их дома и весело проводят там время с ребятами самых разных возрастов.

Все дело в том, что на детской площадке есть аттракционы как для малышей — небольшие качели, песочница, так и для взрослых ребят — высокие горки, карусели, во время раскачивания на которых у многих ребят по-настоящему захватывает дух.

— Раньше здесь все было подругому, мало кто оставался играть. А сейчас новая площадка выглядит ярко и необычно, поэтому так нравится нам, — говорит школьница Амалья Канафина.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Роман Девадзе, первый заместитель главы управы по вопросам ЖКХ и благоустройства района Метрогородок:

— В этом году в районе прошло масштабное благоустройство. Работы велись не только на территории дворов, но и школы № 1246. Здесь проходят занятия с патриотическим уклоном. Теперь вся спортивная инфраструктура на территории учебного заведения обновлена и абсолютно безопасна для школьников. Также установлено дополнительное освещение и обновлена дорожно-тропиночная сеть.