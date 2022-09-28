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Вовлеченность помогает работать плодотворно

Рената Лебедева
Город
Вовлеченность помогает работать плодотворно
Глава управы Бабушкинского района Александр Кузьмин осматривает спортивную площадку / Фото: Управа Бабушкинского района

В Бабушкинском районе глава управы Александр Кузьмин систематически проводит обходы территории, во время которых общается с местными жителями. 28 сентября он рассказал «Вечерней Москве», почему важно всегда поддерживать связь с населением и проводить такие мероприятия.

Традиционные обходы территорий в Бабушкинском, как правило, приходятся на выходные дни — например, субботу. Это чтобы желающие могли присоединиться к нему и задать интересующие вопросы. В обходе территории принимает участие не только глава управы Александр Кузьмин, но и сотрудники ГБУ «Жилищник Бабушкинского района», муниципальные депутаты, которые внимательно выслушивают все просьбы местных жителей.

— Обязательно осматриваем благоустроенные объекты, проверяем конструкции и в случае чего обязательно исправляем, чтобы времяпровождение в нашем районе было безопасным. Особенно это касается детских площадок, — отмечает Александр Кузьмин.

Так, один из недавних субботних маршрутов прошел сразу по семи адресам на улице Енисейской — от дома № 26 до дома № 34. Во время обхода представители территориальных органов власти также осматривали и придомовые территории, оценивали ход работ на ремонтируемых объектах.

— В нашей районной управе работают такие прекрасные люди. Я стараюсь всегда присоединяться к обходам, потому что это не только способ пообщаться с сотрудниками управы, обсудить насущный вопрос, но и поговорить, пообщаться с соседями, — рассказала местная жительница Лидия Пропченко.

Поддерживать такие хорошие отношения позволяет полная вовлеченность специалистов в процесс создания благоприятного облика района.

Глава управы Бабушкинского района Кузьмин всегда подчеркивал важность коммуникации с населением. Поэтому очень часто он лично инспектирует объекты инфраструктуры, чтобы убедиться в их пригодности и безопасности для жителей. Например, в конце лета глава управы осматривал, как ведутся работы по благоустройству новой спортплощадки на улице Чичерина, которая уже успела стать точкой притяжения москвичей.

Депутаты Москва Александр Кузьмин Бабушкинский район
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