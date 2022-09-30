Дептранс: Все автобусы коммерческих перевозчиков имеют экостандарт Евро-5

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Все автобусы коммерческих перевозчиков в Москве имеют экостандарт Евро-5. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в пятницу, 30 сентября.

Как отмечается, один автобус вмещает 72 пассажира, а водитель легковушки при этом передвигается без попутчиков. Специалисты «Мосэкомониторинга» выявили, что углеродный след при поездке на автобусе в 12 раз меньше, чем на автомобиле.

Кроме того, выбросы других загрязняющих веществ в расчете на одного пассажира автобуса сократились в 60 раз. По словам главы ведомства Максима Ликсутова, в государственных контрактах с коммерческими перевозчиками прописаны стандарты безопасности и комфорта, а также строгие требования к нормам экологичности и санитарно-технического состояния транспорта, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

До этого москвичам рассказали о подготовке столичного транспорта к зимнему сезону. До конца октября к сезону подготовят около шести тысяч автобусов и более тысячи электробусов, где проверят пневмосистемы, топливную систему, системы отопления, элементы остекления и уплотнители дверей, а также состояние охлаждающей жидкости.