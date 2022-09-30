Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Дептранс: Все автобусы коммерческих перевозчиков имеют экостандарт Евро-5

Елена Самойлова
Город
Дептранс: Все автобусы коммерческих перевозчиков имеют экостандарт Евро-5
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Все автобусы коммерческих перевозчиков в Москве имеют экостандарт Евро-5. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в пятницу, 30 сентября.

Как отмечается, один автобус вмещает 72 пассажира, а водитель легковушки при этом передвигается без попутчиков. Специалисты «Мосэкомониторинга» выявили, что углеродный след при поездке на автобусе в 12 раз меньше, чем на автомобиле.

Кроме того, выбросы других загрязняющих веществ в расчете на одного пассажира автобуса сократились в 60 раз. По словам главы ведомства Максима Ликсутова, в государственных контрактах с коммерческими перевозчиками прописаны стандарты безопасности и комфорта, а также строгие требования к нормам экологичности и санитарно-технического состояния транспорта, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

До этого москвичам рассказали о подготовке столичного транспорта к зимнему сезону. До конца октября к сезону подготовят около шести тысяч автобусов и более тысячи электробусов, где проверят пневмосистемы, топливную систему, системы отопления, элементы остекления и уплотнители дверей, а также состояние охлаждающей жидкости.

Транспорт Экология Максим Ликсутов Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Татьяна Позднякова
Татьяна Позднякова

Октябрь нас порадует

Александр Фролов
Александр Фролов

«Северный поток» подорвали не европейцы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

С нами Бог и «Сатана»

Никас Сафронов
Никас Сафронов

Архангельск хочется писать на холстах

Даниил Путянин
Даниил Путянин

Чистый воздух — главное богатство

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Сам себе инвестор

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Иезуитская ситуация с визами

Все мнения
О проекте