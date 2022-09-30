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Москвичам рассказали о подготовке столичного транспорта к зимнему сезону

Лейла Алиева
Город
Москвичам рассказали о подготовке столичного транспорта к зимнему сезону
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Столичный транспорт начали готовить к работе в зимнее время. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в пятницу, 30 сентября.

— Ежегодно с приходом осени московский транспорт начинает масштабную подготовку инфраструктуры к холодам. Сейчас сотрудники метрополитена проводят проверку и обслуживание систем, которые будут задействованы в бесперебойном поддержании необходимой температуры зимой, а также возвращают в вестибюли около пяти тысяч вторых дверей, — рассказал глава ведомства Максим Ликсутов.

Так, специалисты промыли около 1,3 тысячи воздушно-тепловых завес на входах и выходах из метро, которые заработают только ближе к зиме. Также проверили все тепловые сети, системы обогрева лестничных сходов, чтобы зимой там не было наледи. Более чем в четырех тысячах вагонов переводят кондиционеры на зимний режим работы.

Кроме того, до конца октября к сезону подготовят около шести тысяч автобусов и более тысячи электробусов, где проверят пневмосистемы, топливную систему, системы отопления, элементы остекления и уплотнители дверей, а также состояние охлаждающей жидкости, говорится в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

Недавно в столице завершилась подготовка снегосплавных пунктов к работе в осенне-зимний период. Специалисты тщательно проверили и при необходимости отремонтировали системы и конструкции сооружений.

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