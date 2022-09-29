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Более 50 снегосплавных пунктов подготовили в Москве к осенне-зимнему периоду

Лейла Алиева
Город
Более 50 снегосплавных пунктов подготовили в Москве к осенне-зимнему периоду
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

В столице завершилась подготовка снегосплавных пунктов к работе в осенне-зимний период. Об этом в четверг, 29 сентября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Предстоящей зимой будут работать 56 стационарных снегосплавных пунктов, их общая мощность позволяет утилизировать около 650 тысяч кубометров снега в сутки. Оборудование полностью готово, в октябре проведем финальные пробные пуски, — рассказал он.

По словам Бирюкова, специалисты тщательно проверили и при необходимости отремонтировали системы и конструкции сооружений. Также протестировали работу насосного и энергетического оборудования, устройства сигнализации и оповещения, осмотрели трубопроводы и щиты, защищающие снегосплавные камеры от повреждения снегом и льдом

Недавно синоптики сообщили, что первый снег в Москве может выпасть уже в середине октября. А до конца сентября погодные условия в столичном регионе не предполагают осадков в виде снега. В то же время метеоролог рассказал о том, в каких числах осени за последние годы выпадал первый снег в мегаполисе.

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