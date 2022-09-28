Синоптики: Первый снег в Москве может выпасть уже в середине октября

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В Новосибирске выпал первый снег в ночь с 27 на 28 сентября. Местные жители сразу начали выкладывать в Сеть заснеженные улицы города. «Вечерняя Москва» решила узнать, когда такое явление можно будет наблюдать в столичном регионе.

По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, снегопады наблюдаются сегодня не только в Новосибирской области, но и в южных областях Западной Сибири — в Омской области и на Урале.

— Снегопады в этих регионах в сентябре — обычное явление, — заметил Леус. — К тому же этот снег скоро растает. Да и к столичному региону данные процессы никак не относятся. В Москву все барические образования, а вместе с ними и иные погодные явления, приходят с западных, северо-западных и юго-западных румб.

Следовательно, все метеорологические процессы, происходящие на востоке страны, не касаются Москвы, уточнил эксперт.

При этом собеседник «ВМ» отметил, что до конца сентября погодные условия в столичном регионе не предполагают осадков в виде снега:

— В Москве и области даже намека на снег до конца сентября и первую неделю октября не предвидится. Снег возможен после первой недели будущего месяца.

В то же время метеоролог рассказал о том, в каких числах осени за последние годы выпадал первый снег в мегаполисе:

— За последние четыре года в столичном регионе первый снег был отмечен в период с 8 по 20 октября. Если быть точнее, то в 2019 году это были первые числа месяца, а в 2020-м и 2021-м — 20-е числа октября.

В свою очередь синоптик и метеоролог Александр Ильин отметил, что наибольшая вероятность осадков в виде снега в столице ожидается ориентировочно в середине октября:

— По синоптическому положению именно в эти числа температурные показатели будут достаточно низкими — около нуля градусов. Не исключены минусовые показатели. Согласно имеющимся на сегодня данным, первый снег выпадет в Москве в период с 13 по 15 октября.

При этом Ильин подчеркнул, что в ближайшие дни в Москве осадков в виде снега ждать не приходится.