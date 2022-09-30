Депутат МГД Козлов: Инновации в сфере раздельного сбора мусора помогут росту экологического сознания

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Развитие инноваций в сфере раздельного сбора мусора поможет совершенствованию технологий и росту экологического сознания москвичей. Об этом сообщил депутат Московской городской думы, координатор проекта «Школа грамотного потребителя» Александр Козлов.

— На базе Московского инновационного кластера ведется прием заявок для участия в конкурсе для участия в Recycling Tech 2022. Это хорошая площадка для молодых стартапов, предпринимателей, которые занимаются разработкой, внедрением зеленых технологий, технологий раздельного сбора мусора, — сказал депутат.

Он уточнил, что в рамках конкурса можно будет продемонстрировать прототипы и продукты лидерам рынка переработки. По итогам конкурса они смогут испытать решения на инфраструктуре, а затем перейти к их внедрению.

По словам парламентария, раздельный сбор мусора и переработка отходов являются частью устойчивого развития современного мегаполиса. Москва активно стимулирует предпринимательскую инициативу по этим направлениям, используя различные форматы поддержки.

Кроме того, Козлов подчеркнул, что все сферы экономики и бизнеса при принятии решений должны учитывать заботу об окружающей среде.

Он уточнил, что заявки для участия в конкурсе Recycling Tech 2022 будут приниматься до 25 октября на платформе i.moscow. Отбор пройдут до 250 проектов различной степени готовности, их оценят крупные отечественные компании, специализирующиеся на переработке, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого депутат Мосгордумы, вице-спикер столичного парламента Степан Орлов заявил, что развитие транспортного каркаса города ведется с учетом актуальных экологических требований.

Он привел в пример работу, нацеленную на уменьшение уровня шума в городе. Так, в Москве внедряются меры, которые оказывают существенное влияние на его снижение.