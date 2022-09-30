Подмосковная пенсионерка лечилась народными рецептами и сожгла себе ноги

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Пожилая жительница Подмосковья лечила варикоз народными методами и получила серьезные ожоги. Об этом стало известно в пятницу, 30 сентября.

Пенсионерка из Солнечногорска нашла в интернете народный способ лечения недуга, который предполагал изготовление компресса из раствора уксуса.

Так как варикоз мучил 77-летнюю женщину, она решила усилить эффективность метода и вместо 9% раствора взяла уксусный концентрат.

Эффект от такого лечения оказался обратным — женщина получила сильный химический ожог обеих ног. Пенсионерка вызвала скорую и была госпитализирована.

В прошлом году пострадавшая прошла стационарное лечение, в результате которого болезнь перестала ее беспокоить. Но осенью, когда недуг вернулся, жительница Подмосковья решила к врачам не обращаться, сообщил «МК».

На тему самолечения с ВМ беседовал профессор кафедры поликлинической терапии ФПДО МГМС, врач-кардиолог Юрий Конев. Он рассказал, какие опасные последствия могут возникнуть при самолечении кардиологическими препаратами.