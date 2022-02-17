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Варикоз, аллергия, смерть: названы опасные последствия приема препаратов для сердца

Рафаэль Залян

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Общество
Варикоз, аллергия, смерть: названы опасные последствия приема препаратов для сердца
Фото: Depositphotos

Аллергические реакции, проблемы с желудочно-кишечным трактом и внутреннее кровотечение — это далеко не весь список побочных эффектов, которые могут возникнуть при самолечении кардиологическими препаратами. Об этом «Вечерней Москве» рассказал профессор кафедры поликлинической терапии ФПДО МГМС, врач-кардиолог Юрий Конев.

Он отметил, что, например, доступный всем нестероидный препарат для сердца, являющийся производным аспирина, при превышении дозировки способен вызвать серьезные проблемы со здоровьем:

— Передозировка такими лекарствами чревата понижением агрегации тромбоцитов в крови, что приводит к профузному кровотечению.

Особенно такая реакция грозит людям, у которых помимо больного сердца имеются проблемы с желудочно-кишечным трактом. Эксперт уточнил, что при чрезмерном употреблении средства кровь теряет свойство сворачиваться, что может привести к непредвиденным последствиям.

Еще одним средством, которое страдающие заболеваниями сердца «сами себе назначают», является препарат с действующим веществом левоментола.

При многократном приеме этот препарат вызывает аллергические реакции. Серьезную опасность может нести совместное сочетание нескольких препаратов кардиологической группы:

— Такие эксперименты могут провоцировать острые поражения внутренних органов, а в отдельных случаях приводить даже к летальным исходам, если дозы были превышены.

Врач уточнил, что взаимодействие кардиологических средств с другими лекарствами вызывает дилатационную кардиомиопатию, то есть растяжение полостей сердца.

Кроме того, подобные сочетания провоцируют заболевание вен и артерий и, как следствие, развитие варикозов и тромбозов. Конев призвал в обязательном порядке перед приемом любых лекарственных средств предварительно проконсультироваться со специалистом и не заниматься самолечением.

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