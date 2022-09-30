Красиво и недорого: как собрать букет на День учителя

Фото: Вечерняя Москва

День учителя — это отличный повод поблагодарить педагогов за их тяжелый труд. Флорист Юлия Смоленкова рассказала «Вечерней Москве», как выбрать правильный букет и при этом не потратить большую сумму денег.

По словам специалиста, состав букета нужно определить заранее и заказать в цветочном магазине.

— Я рекомендую заранее заказать букет с определенным составом в магазине. Тогда вероятность его свежести будет максимальной. Однако забирать букет нужно в день мероприятия и не пренебрегать технической упаковкой, которую вам обязаны предложить. Она поможет сохранить его в первоначальном виде и не испортить во время пути, — отметила Смоленкова.

Флорист подчеркнула, что лучше отдать предпочтение монобукетам:

— Я советую составить букет из осенних цветов: георгин, антирринумов и кореопсисов. Также отлично подойдут всесезонные: например, розы, альстромерии, диантусы, орхидеи, хризантемы, эустомы. Лучше отдать предпочтение монобукетам с добавлением зелени. Они всегда смотрятся выигрышно.

Чтобы не тратить лишние деньги, можно отказаться от упаковки и декора, посоветовала флорист.

— Я не считаю нужным использовать много упаковки, так как она стоит недешево. Мы дарим в первую очередь цветы. Однако сейчас очень много видов красивой бумаги и пленки, легко выбрать на любой вкус. Присмотритесь к букетам на каркасах или к композициям в шляпных коробках, — добавила Смоленкова.