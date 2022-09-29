«Эффект может быть пагубным»: для чего нужен законопроект о «нижней планке знаний»

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В России приняли законопроект о единых федеральных общеобразовательных школьных программах. В нем утверждается новый стандарт — нижняя планка знаний, которые ребенку должны дать в школе. Подобное понятие не имеет аналога в советской эпохе и закладывает ориентацию на «минимум знаний». Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал историк, заслуженный учитель РФ Александр Снегуров.

Согласно законопроекту, на который ссылается РИА Новости, в начальной школе обязательными для использования станут программы по «Литературе», «Русскому языку» и «Окружающему миру». На более поздних этапах обучения к этим дисциплинам добавятся «История», «География», «Обществознание» и «ОБЖ». Предполагается, что мера сформирует нижнюю планку знаний, которые ребенку должны дать в школе.

Собеседник «ВМ» отмечает, что аналога «нижней планки знаний» в советской образовательной системе не было. В советское время, как и сейчас, учителя работали по утвержденным Минпросвещения программам. Поэтому в чем именно состоит нововведение, пока не совсем ясно.

— Мы и так преподаем по ФГОС (федеральные государственные образовательные стандарты — прим. «ВМ»). И там прописаны стандарты. Это и есть, если можно сказать, «планка», на которую мы ориентируемся. В них указано, что конкретно ребенок должен знать по каждому из предметов, — говорит учитель.

По его словам, школы не успевают осваивать спускаемые сверху директивы. При этом в случае с «нижней планкой знаний» эффект может быть пагубным: учителя должны ориентировать на то, чтобы дать школьникам максимум знаний без оглядки на условный минимум.

— Мне, как учителю, всегда хотелось, чтобы ученик знал лучше и больше, а потом уже жизнь сама отсеивала и он оказывался у этой рамки минимума в связи со своими особенностями. Ориентироваться следует все-таки на высокие идеалы. Мы не можем довольствоваться тем, чтобы ученик научился писать «жи-ши» и «ча-ща», — заключил Снегуров.

До этого Александр Снегуров объяснил, почему снизился проходной балл ЕГЭ для поступления на бюджет и почему в этом нет ничего хорошего.