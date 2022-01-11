«Радоваться нечему»: почему снизился проходной балл ЕГЭ для поступления на бюджет

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Результаты исследования качества приема в российские вузы показали: впервые за десять лет снизился средний проходной балл ЕГЭ для поступления на бюджетное место. Еще одна тенденция в сфере образования — снижение количества частных вузов. «Вечерняя Москва» поговорила с историком, заслуженным учителем РФ Александром Снегуровым и попыталась выяснить, как стоит оценивать происходящее в отечественной системе образования.

Нужно менять систему

В разговоре с «ВМ» Александр Снегуров выразил мнение, что из результатов исследования НИУ ВШЭ сложно делать какие-либо выводы. По его словам, система ЕГЭ «настолько изуродована, что радоваться чему-либо происходящему внутри нее неуместно».

— Ни о чем серьезном это не свидетельствует. Понижение проходного балла ЕГЭ можно связать с какими-то случайностями или обстоятельствами конкретного периода: опасность пандемии, дистанционное обучение. А может быть, это связано с какими-то еще вопросами нефундаментального характера, — сказал собеседник «ВМ».

Эксперт подчеркнул, что проходной балл для поступления на бюджет снизился всего на 0,5 пункта. В то же время в стране распространилась практика: «если набрал меньше 90 баллов (по одному предмету в рамках ЕГЭ — прим. «ВМ») — ты аутсайдер», а принимать в университеты следует абитуриентов и с 70, и с 65 баллами.

Учитель полагает, что разумение всего — изменить систему отбора в университет, отказавшись от единого экзамена. Ключевым параметром приема в университет должна стать синтезная оценка.

— Прием в вуз следует осуществлять по синтезной оценке, которая складывалась бы из проверочных работ, портфолио, достижений абитуриента. К этому стоит добавить индивидуальное собеседование по широкому кругу вопросов, которое должна проводить компетентная и доброжелательно настроенная к абитуриенту комиссия, — отметил Снегуров.

При этом специалист предлагает комиссии руководствоваться принципом «принять до первой сессии»: первые экзамены сами отсеют студентов, которые не смогут осилить программу. К тому же за первые полгода учебы некоторые студенты сами откажутся учиться. На это, в частности, указывает высокий процент так называемых ошибочных поступлений.

Частным вузам не доверяют

Комментируя тенденцию снижения количества частных вузов, Снегуров обратил внимание на то, что это явление разнородное — давать оценку таким учебным заведениям «одним блоком» неправильно.

— У меня смешанное отношение к частным вузам. Некоторые частные вузы спасают абитуриентов, дают пространство для реализации потенциала, иные — имитируют обучение, занимаются профанацией. Там люди могут и вовсе не появляться, — сказал собеседник «ВМ».

По его словам, вероятными причинами закрытия негосударственных вузов могут быть государственные проверки и недоверие людей к учреждениям с вывеской «частный».

— К сожалению, нередко частный вуз — это имитационная контора, созданная на коленке. Люди попросту им не доверяют, — заключил Снегуров.

Результаты исследования

Мониторинг качества приема в российские вузы ежегодно проводит НИУ ВШЭ при поддержке Минобрнауки. В последнем исследовании участвовали 838 университетов, в том числе 404 головных государственных, 345 филиалов и 89 негосударственных вузов. Из мониторинга исключили военные и творческие вузы, так как ЕГЭ не является ключевым параметром отбора при поступлении в них.

В 2021 году, по данным мониторинга, средний показатель по стране для поступления на бюджет составил 70,3 балла, а в 2020 году — 70,8 балла. Таким образом, в целом по стране средний проходной балл ЕГЭ снизился на 0,5 пункта. Это произошло впервые за 10 лет, до того средний балл регулярно рос.

Еще большее снижение проходного балла ЕГЭ выявили в российских регионах (без учета вузов Москвы и Санкт-Петербурга — прим. «ВМ»). Так, для поступления на бюджетные места в региональные вузы в 2021 году потребовалось 66,9 балла, годом ранее для этого необходимо было 67,5 балла.

Примечательно, что такая тенденция не коснулась платного приема: в 2021 году по стране средний показатель увеличился на 0,4 балла, а в регионах — на 0,3.

В 2021 году продолжило сокращаться число частных вузов. Последние годы слабые негосударственные вузы уходят с рынка. Как правило, это учебные заведения с приемным потоком не более 300 человек. За два года число таких вузов сократилось на 13 процентов.