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Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников стартовал в столице

Виктория Сикерина

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Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников стартовал в столице
Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников стартовал в Москве. Он продлится до 25 февраля. В нем примут участие свыше тридцати тысяч учащихся 9–11-х классов столичных школ, которые написали работу на муниципальном этапе на достойный балл. Также в региональном этапе смогут попробовать свои силы те ученики, которые в прошлом году стали победителями и призерами аналогичного этапа олимпиады.

Сперва школьники покажут свои знания в русском и французском языках и литературе. После дети напишут работы по немецкому, испанскому, итальянскому и китайскому языкам. В случае успешного прохождения этапа их пригласят принять участие в финале Всероссийской олимпиады.

Уточняется, что свыше 155 тысяч учащихся школ столицы стали участниками муниципального этапа состязания. Самыми популярными среди них предметами стали математика, обществознание, литература, русский и английский языки, пишет официальный сайт мэра Москвы.

В понедельник, 10 января, в городском департаменте образования и науки сообщили, что учебники, сценарии уроков, занятия в видеоформате и самодиагностика стали самым популярным контентом библиотеки Московской электронной школы (МЭШ) в 2021 году.

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