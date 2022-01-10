Назван самый востребованный контент библиотеки МЭШ в 2021 году

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Учебники, сценарии уроков, занятия в видео-формате и самодиагностика стали самым популярным контентом библиотеки Московской электронной школы (МЭШ) в 2021 году. Об этом заявили в столичном Департаменте образования и науки в понедельник, 10 декабря.

Учащиеся городских общеобразовательных школ и их родители чаше всего обращались к электронному учебнику по геометрии за седьмой-девятый классы. Порядка 215 тысяч раз юные москвичи воспользовались такой услугой. При этом среди учителей наибольшей популярностью пользовался учебник «Звездный английский» за пятый класс. За 2021 год он набрал около 115 тысяч просмотров.

Свыше 100 тысяч раз столичные педагоги изучили сценарии уроков по преподаванию баскетбола для школьников седьмых-восьмых классов.

— Количество видеоуроков по всем предметам в библиотеке МЭШ превысило 11 тысяч. Их подготовили педагоги московских школ и специалисты Городского методического центра, чтобы ребята могли самостоятельно изучить новую тему или повторить пройденный материал, — передает сообщение ведомства официальный сайт мэра Москвы.

Накануне заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что минувший год для московского образования оказался успешным, несмотря на пандемию. Однако непрерывность образования помогли обеспечить сервисы Московской электронной школы (МЭШ).