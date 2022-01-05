Сервисы МЭШ помогли обеспечить непрерывность школьного образования в 2021 году

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Минувший год для московского образования оказался успешным несмотря на пандемию. Непрерывность образования помогли обеспечить сервисы Московской электронной школы (МЭШ). Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, столичным властям удалось обеспечить очное образование для школьников с соблюдением эпидемиологических норм. В случая когда отдельные классы уходили на карантин, помогали сервисы МЭШ.

Об успешности московской системы образования свидетельствуют результаты школьников на ЕГЭ и олимпиадах.

— В олимпиадах ученики столичных школ показали просто выдающиеся результаты: москвичи завоевали половину всех медалей на Всероссийской олимпиаде школьников и установили рекорд на международных олимпиадах, завоевав 19 золотых медалей, обогнав ровесников из остальных городов мира, — цитируют Ракову на официальном сайте мэра Москвы.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах развития сферы образования в столице в 2022 году. По его словам, в старшей школе уже функционируют новые виды предпрофессиональных классов — медиаклассы и предпринимательские. Новые направления появились в рамках инженерной специализации, теперь школьники могут учиться в атомных и курчатовских классах.