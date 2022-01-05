Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Сервисы МЭШ помогли обеспечить непрерывность школьного образования в 2021 году

Илья Ашуров

Город
Сервисы МЭШ помогли обеспечить непрерывность школьного образования в 2021 году
Фото: mos.ru / Евгений Самарин

Минувший год для московского образования оказался успешным несмотря на пандемию. Непрерывность образования помогли обеспечить сервисы Московской электронной школы (МЭШ). Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, столичным властям удалось обеспечить очное образование для школьников с соблюдением эпидемиологических норм. В случая когда отдельные классы уходили на карантин, помогали сервисы МЭШ.

Об успешности московской системы образования свидетельствуют результаты школьников на ЕГЭ и олимпиадах.

— В олимпиадах ученики столичных школ показали просто выдающиеся результаты: москвичи завоевали половину всех медалей на Всероссийской олимпиаде школьников и установили рекорд на международных олимпиадах, завоевав 19 золотых медалей, обогнав ровесников из остальных городов мира, — цитируют Ракову на официальном сайте мэра Москвы.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах развития сферы образования в столице в 2022 году. По его словам, в старшей школе уже функционируют новые виды предпрофессиональных классов — медиаклассы и предпринимательские. Новые направления появились в рамках инженерной специализации, теперь школьники могут учиться в атомных и курчатовских классах.

Читайте также:
Анастасия Ракова МЭШ Образование
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Прогноз на 2022 год простой: «бомбежка» санкциями и жесткая «ответка» на любой реальный выстрел

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Не хотите, так не верьте! Все равно все сбудется

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

А что вы смотрели в новогоднюю ночь?

Александр Лосото
Александр Лосото

Душевное неравновесие

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Киберколхоз — дело добровольное

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дарите своим близким книги

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Лира безразлична туристам

Все мнения
О проекте