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Сергей Собянин рассказал о планах развития сферы образования в Москве

Илья Ашуров

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Сергей Собянин рассказал о планах развития сферы образования в Москве
Фото: Владимир Новиков / Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах развития сферы образования в столице в 2022 году. Соответствующее сообщение опубликовано на персональном сайте главы города в понедельник, 3 января.

— Главный проект ближайших лет в сфере образования — это постепенный переход к индивидуальным образовательным траекториям с учетом желаний, талантов и возможностей каждого ученика, — отметил Собянин.

По его словам, в старшей школе уже функционируют новые виды предпрофессиональных классов — медиаклассы и предпринимательские. Новые направления появились в рамках инженерной специализации, теперь школьники могут учиться в атомных и курчатовских классах.

Кроме того, в столице возросло число популярных IT-классов. Так, в настоящее время к указанному проекту присоединилось 75 школ.

На данный момент в предпрофессиональных классах учатся более половины всех московских старшеклассников. В планах — обеспечить такой возможностью всех учащихся.

За последнее время развитие получила и Московская электронная школа (МЭШ). В библиотеке МЭШ появилось 45 тысяч качественных учебных материалов благодаря интеграциями с ведущими образовательными проектами страны.

— Следующим шагом развития МЭШ станет возможность формирования индивидуальной образовательной траектории для каждого ученика с учетом его возможностей, талантов и интересов, — заключил Собянин.

До этого Сергей Собянин рассказал об основных проектах развития системы здравоохранения в Москве.

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