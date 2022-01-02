Сергей Собянин рассказал об основных проектах развития системы здравоохранения в Москве

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

С каждым годом в Москве появляется все больше медицинских объектов, оснащенных высокотехнологичным оборудованием, где жители могут получить качественную помощь. Например, в ближайшие годы планируется построить свыше двух миллионов квадратных метров медицинский объектов. Об этом в воскресенье, 2 января, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.

Он отметил, что за последние годы качество оказания медицинской помощи в столице выросло в разы. Этому способствует модернизация московской системы здравоохранения. Так, например, с 2010 по 2019 год число госпитализаций и вылеченных больных выросло с 1,79 миллиона до 2,17 миллиона. А койко-день при этом снизился с 14 до семи дней.

Также за 11 месяцев прошедшего 2021 года более 158 тысяч москвичей получили высокотехнологичную медицинскую помощь. Отмечается, что за 2020 год аналогичную помощь получило немногим более 152 тысяч человек. Объем такой помощи ежегодно растет и в сравнении с 2010 годом вырос почти в пять раз.

Мэр также отметил столичную программу внедрения нового московского стандарта поликлиник, в которую уже вошло 200 поликлиник. Он подчеркнул, что это около половины всего амбулаторного фонда Москвы.

Кроме того, Собянин отметил, что столица сумела полностью обеспечить койками всех пациентов с коронавирусной инфекцией во время пандемии COVID-19. В прошедшем 2021 году в Москве насчитывалось всего 2237 инфекционных коек. К ним также дополнительно прибавились семь тысяч коек в резервном госпитале, 800 коек в госпитале «Вороновское» и родеры максимальной мощностью 2973 койки.

— Приоритет № 1 – это, конечно, развитие здравоохранения, — написал мэр.

До этого Собянин подвел итоги прошедшего года. Он рассказал, что за 2021 год в Москве построили сотую станцию метро и Московского центрального кольца (МЦК), появился тысячный электробус и было отреставрировано 170 памятников архитектуры. Так, например, благодаря запуску в прошедшем году тысячного электробуса московский транспорт стал на 70 процентов состоять из экологического.