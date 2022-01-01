Сергей Собянин подвел итоги прошедшего года

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

За минувший 2021 год в Москве построили сотую станцию метро и Московского центрального кольца (МЦК), появился тысячный электробус и было отреставрировано 170 памятников архитектуры. Об этом и рассказал мэр столицы Сергей Собянин в субботу, 1 января, в своем блоге, подводя итоги года.

— Предлагаю мою версию главных событий в развитии Москвы в 2021 году. В 2021 году была открыта 100-я станция метро и МЦК, которую мы построили с 2011 года. Московское метро стало в 1,5 раза больше, а в следующие годы мы удвоим сеть метро, — написал глава города.

Так, например, благодаря запуску в прошедшем году тысячного электробуса московский транспорт стал на 70 процентов состоять из экологического. Собянин подчеркнул, что столица должна перейти на него полностью к 2030 году.

За год в столице ввели более семи миллионов квадратных метров жилья. Это больше, чем на пике массового жилищного строительства середины 1960-х годов. Как отметил мэр, к такому результату город шел 10 лет, начиная с трех–четырех миллионов квадратных метров в год.

В течение года осуществлялась программа реконструкции поликлиник, всего в нее вошло 200 зданий, это почти половина московского амбулаторного фонда. В 2021 году реконструировали 35 поликлиник, в этом году в планах работа уже над 50. Также начал свою работу 21 центр московского долголетия практически во всех районах столицы, в новом году планируется открыть еще 50.

Хорошие результаты за минувший год показали и школьники Москвы. Они завоевали 1346 дипломов победителей и призеров всероссийской олимпиады. Это почти половина всех дипломов Всероссийской олимпиады школьников.

Сергей Собянин также отметил, что за год москвичи собрали на благотворительности через разные сервисы более 78 миллионов рублей.

— Собранные деньги идут на приобретение жизненно важных лекарств, проведение реабилитации людей с проблемами здоровья, продуктовую помощь малоимущим семьям, приюты для бездомных собак и кошек, другие добрые дела, — рассказал он.

За 2021 год в столице отреставрировали 170 памятников архитектуры. Особо мэр выделил ГЭС-2 и отметил, что доля памятников архитектуры в хорошем состоянии теперь поднялась с 66 до 95,4 процента.

Особенным достижением можно считать борьбу Москвы с пандемией коронавируса. За этот год привились 5,9 миллиона москвичей.

— Совместными усилиями мы обяза­тельно справимся с COVID-19. 2021 год ушел в историю, наступил год 2022-й. Пусть он прине­сет Москве много хорошего, — написал мэр в своем личном блоге.

1/35 Скульптура «Большая глина №4» и дом культуры «ГЭС-2» / Фото: Сергей Киселев / АГН Москва 2/35 Скульптура «Большая глина №4» / Фото: Сергей Киселев / АГН Москва 3/35 Большой Каменный мост после капитального ремонта / Фото: Сергей Киселев / АГН Москва 4/35 Библиотека иностранной литературы им. Рудомино после реставрации / Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва 5/35 Кинотеатр «Художественный» после реставрации / Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва 6/35 Открытие 10 новых станций Большой кольцевой линии / Фото: Сергей Киселев / АГН Москва 7/35 Сергей Собянин на церемонии открытия 10 новых станций Большой кольцевой линии / Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин 8/35 Первый в России Музей криптографии / Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва 9/35 Открытие музея-усадьбы писателя Федора Достоевского «Даровое» в Подмосковье / Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва 10/35 Скульптуры писателей Николая Гоголя и Михаила Булгакова на территории усадьбы Васильчиковых / Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва 11/35 Большой Каменный мост после капитального ремонта / Фото: Сергей Киселев / АГН Москва 12/35 Новый корпус театра «Уголок дедушки Дурова» / Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин 13/35 Скульптура «Советская Белоруссия» на станции «Белорусская» / Фото: Мобильный репортер / АГН Москва 14/35 Парк у Амбулаторного пруда в районе Аэропорт после благоустройства / Фото: Денис Воронин / АГН Москва 15/35 Открытие пилотного участка веломаршрута «Вело-1» из Москвы в Санкт-Петербург / Фото: Денис Гришкин / АГН Москва 16/35 «Зайкин дом» в парке «Сказка» в Крылатском / Фото: Сергей Киселев / АГН Москва 17/35 Арт-объект в виде семи зеркальных матрешек в золотых кокошниках перед гостиницей «Украина» / Фото: Мобильный репортер / АГН Москва 18/35 Отреставрированный павильон «Лес» на ВДНХ / Фото: Александр Авилов / АГН Москва 19/35 Космодемианская набережная / Фото: Мобильный репортер / АГН Москва 20/35 Общественное пространство на крыше центра «Будапешт» / Фото: Мобильный репортер / АГН Москва 21/35 Восточный железнодорожный вокзал / Фото: Денис Воронин / АГН Москва 22/35 Набережная Марка Шагала / Фото: Денис Гришкин / АГН Москва 23/35 Отреставрированные беседки-ротонды Голицынской больницы в Парке Горького / Фото: Софья Сандурская / АГН Москва 24/35 Памятник Андрею Сахарову на территории МИФИ / Фото: Софья Сандурская / АГН Москва 25/35 Павильон на Патриарших прудах после реконструкции / Фото: Мобильный репортер / АГН Москва 26/35 Скульптура сказочного персонажа Бабы-Яги на ул. Тимирязевская / Фото: Мобильный репортер / АГН Москва 27/35 Пляжная зона с бассейнами у Северного речного вокзала / Фото: Мобильный репортер / АГН Москва 28/35 Транспортная развязка в Химках на пересечении трассы М10 «Россия» и ул. Репина / Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва 29/35 Завершение реставрации скульптур на башенках жилых домов на площади Гагарина / Фото: Мобильный репортер / АГН Москва 30/35 Тактильные модели Покровского собора для слабовидящих / Фото: Сергей Киселев / АГН Москва 31/35 Застройка территории бывшего Черкизовского рынка по программе реновации / Фото: Мобильный репортер / АГН Москва 32/35 Электродепо «Сокол» после реконструкции на Замоскворецкой линии метро / Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков 33/35 Реставрация Мостовой башни царской усадьбы Измайлово / Фото: Мобильный репортер / АГН Москва 34/35 Украшение арки жилого дома работой «Руки помощи», посвященной борьбе с пандемией коронавируса / Фото: Мобильный репортер / АГН Москва 35/35 Памятник «Подвигу медицинских работников в борьбе с COVID-19», на территории университета имени Сеченова / Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

До этого стало известно, что на проекте «Активный гражданин» за прошедший 2021 год провели более 300 голосований и 35 викторин. Больше всего людей собрало голосование, посвященное выбору названий для новых станций МЦД-2 и МЦД-4. Также особой популярностью у москвичей пользовались голосования, по итогам которых выбирали лучшие парки для вечерних прогулок и оценивали проект создания единого маршрута в парке «Яуза».